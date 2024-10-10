РФ перекинула на Курський напрямок близько 50 тис. військових, - Сирський

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в документальному фільмі, який транслював телемарафон 10 жовтня.

"Ми знаємо, що на Курський напрямок перекинуто близько 50 тисяч з інших напрямків, де ворог вів наступальні дії", - розповів Сирський.

Головком зауважив, що таким чином росіяни послабили свої угруповання на інших напрямках в Україні, зокрема на Запорізькому, Херсонському й Краматорському.

"Це, звичайно, полегшило нам умови ведення оборонної операції", - підкреслив Сирський.