РФ перекинула на Курський напрямок близько 50 тис. військових, - Сирський
Росія наразі перекинула в Курську область близько 50 тис. своїх військовослужбовців з інших напрямків
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в документальному фільмі, який транслював телемарафон 10 жовтня.
"Ми знаємо, що на Курський напрямок перекинуто близько 50 тисяч з інших напрямків, де ворог вів наступальні дії", - розповів Сирський.
Головком зауважив, що таким чином росіяни послабили свої угруповання на інших напрямках в Україні, зокрема на Запорізькому, Херсонському й Краматорському.
"Це, звичайно, полегшило нам умови ведення оборонної операції", - підкреслив Сирський.
- 12 вересня Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа", розповів, що росіяни перекидають резерви не тільки на Курський напрямок, але й у Брянську область.
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