Росіяни перекидають резерви не тільки на Курський напрямок, але й у Брянську область: військовий експерт Снєгирьов про "успішний" контрнаступ армії РФ

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Вас не здивувала дата початку так званого контрнаступу росіян на Курщині? Це знову напередодні візиту високопосадовців США та Великої Британії до України. Тобто дати зрозуміти, що ситуація в Курській області не на боці української сторони, мовляв, бачите - ми атакуємо. А наші корисні ідіоти понесли російські наративи, що це успішний контрнаступ. Давайте стисло проаналізуємо, який він "успішний". Вас не здивувало, що наступ відбувається у Кореневському районі - це західний кордон зони присутності Сил оборони України?" - зауважив Дмитро Снєгирьов.

За його словами, при цьому удар росіянами завдається саме в тому місці, де наші сили мали б намір вийти в район Глушкова і фактично відрізати Глушковський район від іншої території РФ. Тоді б зона присутності розширювалася на 700 кв. км, а в оперативному оточенні опинялося б 2-3 тис. російського війська.

"Тобто весь контрнаступ росіян має локальні цілі – не пустити нас до траси Глушкова, аби відрізати цей район, також розблокувати ті підрозділи, які вже перебувають під загрозою оперативного оточення. Про який широкомасштабний контрнаступ взагалі ведеться мова? Цей наступ проводиться силами окремих підрозділів армії РФ, туди перекинуті 155-та бригада морської піхоти, 51-й парашутно-десантний полк, 56-й полк десантно-штурмової дивізії. Це обмежена кількість особового складу, щоб говорити про ведення широкомасштабного контрнаступу", - наголосив військовий експерт.

Снєгирьов додав, що, за інформацією від російської сторони, Сили оборони України мають оперативний успіх на інших напрямках Курської області. Повідомляють, що ми прориваємося у новому місці Курщині, в районі населеного пункту Павлівка, вже пішли в наступ мотопіхотні підрозділи Сил оборони України з метою розширити зону присутності в Курській області. Також відзначається, що ведуться наступи на Веселе, Ведмеже з завданням вийти до залізничної станції Глушкова.

"За місяць ми знищили 10 стаціонарних та понтонних переправ через р. Сейм, одна залишилася, якою ворог зміг скористатися. Бо ця переправа поза зоною досяжності українських Сил оборони. Тому знову питання – дозвіл бити, і не було б цієї понтонної переправи. Підкреслю, що противник відзначає наступ українських військ у Суджинському районі. Головне, що ми маємо розуміти, - росіяни перекидають оперативні резерви не тільки на Курський напрямок, а й у Брянську область. Це українська Сіверщина. Вони бояться наступу українських військ на цьому напрямку. Передислокація російських оперативних резервів зафіксована як ГУР МОУ, так і нашими західними партнерами. Створено тактичне угруповання і "Брянськ", і "Білгород" від 20 до 30 тис. кожне. Крім Курської області, 60 тис. заблоковано оперативних резервів армії РФ, які не опинилися на Покровському чи Вугледарському напрямках", - резюмував співголова ГІ "Права Справа".