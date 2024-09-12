Росіяни почали атакувати позиції ЗСУ у Курській області, захопили кілька селищ, - ISW

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

"Розмір, масштаб і потенційні перспективи російських контратак 11 вересня в Курській області неясні. Станом на зараз ситуація залишається стабільною. Поки передчасно робити висновки про нові контратаки Росії", - йдеться у повідомленні.

Аналітики заявляють, що геолокаційні кадри від 11 вересня показують, що росіяни захопили позиції на схід від Журавлів (на північний схід від Коренево). Додаткові кадри від 10 числа свідчать, що підрозділи 51-го повітряно-десантного полку просунулися на північ і північний схід від Снагоста (на південь від Коренево) під час механізованого наступу чисельністю до роти.

Натомість українські сили почали атакувати фланг російських військ на захід від Снагоста. Пропагандисти РФ кажуть, що ЗСУ проводять невеликі механізовані транскордонні штурми в Глушковському районі поблизу Медвежього (на південний захід від Снагоста та вздовж міжнародного кордону) та в іншому невизначеному районі вздовж міжнародного кордону.