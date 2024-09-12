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Росіяни почали атакувати позиції ЗСУ у Курській області, захопили кілька селищ, - ISW

Катерина Єсікова
12 вересня, 2024 четвер
06:44
Війна з Росією Курська область

Російська армія почала штурмувати позиції українських військових у Курській області. Ворог захопив декілька населених пунктів у регіоні

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Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

"Розмір, масштаб і потенційні перспективи російських контратак 11 вересня в Курській області неясні. Станом на зараз ситуація залишається стабільною. Поки передчасно робити висновки про нові контратаки Росії", - йдеться у повідомленні.

Аналітики заявляють, що геолокаційні кадри від 11 вересня показують, що росіяни захопили позиції на схід від Журавлів (на північний схід від Коренево). Додаткові кадри від 10 числа свідчать, що підрозділи 51-го повітряно-десантного полку просунулися на північ і північний схід від Снагоста (на південь від Коренево) під час механізованого наступу чисельністю до роти.

Натомість українські сили почали атакувати фланг російських військ на захід від Снагоста. Пропагандисти РФ кажуть, що ЗСУ проводять невеликі механізовані транскордонні штурми в Глушковському районі поблизу Медвежього (на південний захід від Снагоста та вздовж міжнародного кордону) та в іншому невизначеному районі вздовж міжнародного кордону. 

  • Напередодні DeepState писав, що ситуація на лівому фланзі українського угрупування у Курській області погіршилася - російський ворог почав активні штурмові дії.
Теги:
Росія
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Курськ
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