Армія РФ почала активні штурми у Курській області, - DeepState
Ситуація на лівому фланзі українського угрупування у Курській області погіршилася - російський ворог почав активні штурмові дії
Про це повідомляє DeepState.
Зазначається, що росіяни розпочали активні штурмові дії, переправивши бронетехніку спочатку через ріку Сейм, а потім і через дрібніші річки.
"Ще один удар відбувся з Кореньово, яке втратили нещодавно, на Снагость", - йдеться у повідомленні.
Водночас аналітики зафіксували рух броньованої колони росіян з Коренєво у напрямку Снагості, а також активні бойові дії у тому районі.
- 6 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що ЗСУ продовжують просуватись в Курській області, а армія РФ за місяць боїв на російській території втратила 6 тис. солдатів.
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