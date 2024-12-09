Росіянам вже не подобається позиція Трампа, - політтехнолог Загородній

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Зараз буде багато інсинуацій, тому що навіть ті варіанти, які ми бачили і які передбачають принципові питання, вже не подобаються росіянам. По-перше, я не бачив у жодному плані питання щодо скорочення військової допомоги Україні. Не виключаю, що фінансову допомогу США скоротять на фінансування дефіциту бюджету, перекинувши її на Європу", - припустив Загородній.

За словами політтехнолога, питання військової допомоги Україні вже починає непокоїти росіян, адже про жодну демілітаризацію не йдеться. Політика Трампа, ймовірно, буде такою: європейці фінансують свою безпеку, що включає утримання української армії як головного форпосту безпеки в Європі, а також закупівлю американської зброї. Трамп, ймовірно, не буде проти цього, оскільки його повністю влаштовує такий варіант.

"Що росіянам ще категорично не подобається? Це те, що ніхто не пропонує цю маячню, що Україна повинна покинути Запоріжжя, Херсон і Донецьку область, як про це говорив Путін 14 червня. Росіяни продовжують наполягати на визнанні цих територій російською територією, щоб Україна була поза НАТО. Що повинні бути міжнародні договори, які закріплять анексію. Цього категорично немає ніде. І Трамп на це ніде не погоджується", - наголосив Загородній.