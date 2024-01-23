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Війна з Росією: хроніка
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Росіяни атакували Херсон та область: загинув чоловік, є поранені

23 січня, 2024 вiвторок
14:35
Війна з Росією

Удень 23 січня російська окупаційна армія атакувала Херсон та область. Унаслідок обстрілів загинув літній чоловік, кілька людей дістали поранення

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Так, уранці окупаційні війська обстріляли Центральний район Херсона. 

"Постраждав 52-річний чоловік. Він отримав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також поранення очей", - повідомили в ОВА.

Відомо, що потерпілого доставили до лікарні, йому надають необхідну медичну допомогу.

Трохи пізніше окупанти атакували з дрона Берислав.

"До лікарні доставили постраждалого 47-річного чоловіка. У нього – вибухова травма та поранення голови", - поінформувала місцева влада.

Після обіду російська армія вбила жителя Корабельного району Херсона. Відомо, що смертельні поранення 70-річний чоловік дістав біля під'їзду будинку.

Також унаслідок російських ударів по Кіндійці постраждала 74-річна жінка.

Теги:
Херсонщина
окупанти
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