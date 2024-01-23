Росіяни атакували Херсон та область: загинув чоловік, є поранені

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

Так, уранці окупаційні війська обстріляли Центральний район Херсона.

"Постраждав 52-річний чоловік. Він отримав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також поранення очей", - повідомили в ОВА.

Відомо, що потерпілого доставили до лікарні, йому надають необхідну медичну допомогу.

Трохи пізніше окупанти атакували з дрона Берислав.

"До лікарні доставили постраждалого 47-річного чоловіка. У нього – вибухова травма та поранення голови", - поінформувала місцева влада.

Після обіду російська армія вбила жителя Корабельного району Херсона. Відомо, що смертельні поранення 70-річний чоловік дістав біля під'їзду будинку.

Також унаслідок російських ударів по Кіндійці постраждала 74-річна жінка.