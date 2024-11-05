Росіяни чекають морозів, щоб завдати масованого ракетного удару, - експерт з авіації Романенко

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"За інформацією ГУР від 18 липня цього року, у росіян на той час було 190 ракет Х-101, щомісячно вони виготовляли від 40 до 50 ракет цього типу. Якщо порахувати на зараз, то виходить десь 120 ракет плюс 190 в запасі. Це їхні можливості для ракетного удару лише зі стратегічних бомбардувальників. А ще є МіГ-31 з ракетами "Кинджал", балістичні та крилаті ракети "Іскандер", а також флот з ракетами", - пояснив Романенко.

За словами експерта з авіації, у росіян суттєво посилилися можливості для проведення масованих ракетних ударів по Україні.

"Причин, щоб не завдавати зараз ударів по Україні, в них немає, втрат літаків теж немає. В європейській частині росіяни тримають приблизно 20 літаків ТУ-95 МС, але значна кількість з них у нельотному стані. Загалом вони можуть виставити десь півтори ескадрильї, до 15 літаків, які можуть виконувати польоти. Тобто росіяни дійсно чекають на максимальні морози", - наголосив Романенко.