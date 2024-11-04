Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Єрмак спростував інформацію про переговори між Україною та Росією

Єрмак спростував інформацію про переговори між Україною та Росією

Катерина Єсікова
4 листопада, 2024 понедiлок
17:08
Війна з Росією Андрій Єрмак

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна не веде жодних мирних переговорів з Росією. Натомість публікації західних ЗМІ є неправдою

Зміст

Про це повідомляє "Українська правда".

"Ці переговори про те, як про це пишуть (зокрема видання The Financial Times з посиланням на поінформовані джерела, писало, що Україна і Росія ведуть попередні переговори про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі одна одної, – ред.), що це нібито переговори Україна - Росія – це точно неправда", - заявив Єрмак.

За його словами, Україна провела тематичні конференції, перша з яких була щодо енергетичної безпеки, а співорганізатором був Катар. Єрмак наголосив, що всі ці конференції були без участі Росії.

"Після цього ми зафіксували принципи: якщо сьогодні Катар, наприклад, або інша країна, готова імплементувати ці домовленості через угоди з Україною окремо, і, наприклад, окремо з Російською Федерацією, – будь ласка. Така ж ситуація з продовольчою безпекою. З Туреччиною вже був зерновий коридор, рік існував. Коли було дві угоди: одна – "Туреччина - Організація Об’єднаних Націй - Україна", друга – "Туреччина - ООН - Росія", - заявив керівник ОП.

Станом на листопад, як каже Єрмак, ніяких домовленостей ні в кого немає. Якщо такі домовленості будуть, Україна готова їх розглянути, бо це абсолютно відповідає тим принципам, які закладені у Формулі миру України. 

На уточнююче запитання, чи вимагали від України партнери не бити по певних об’єктах на території Росії, Єрмак відповів: "Давайте так скажемо... Точно від нас ніхто не вимагав нічого, але, безумовно, ми знаємо, що країни підтримають… наприклад, що стосується енергетичної безпеки, якби дві такі угоди за посередництва, наприклад, Катару, або іншої країни сталися".

  • Напередодні Financial Times писало, що Україна та Росія ведуть попередні переговори за посередництва Катару щодо припинення ударів по енергетичній інфраструктурі одна одної.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Андрій Єрмак
переговори з РФ
Читайте також:
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
Автор Катерина Єсікова
3 листопада, 2024 неділя
У Південній Кореї дізналися, як РФ розрахується з КНДР за відправку військових на війну в Україну
Сі Цзіньпін літак
Автор Ірена Моляр
2 листопада, 2024 субота
У Сі Цзіньпіна є проєкт іншої Європи, - Портников
Віталій Портников
Автор Оксана Ліховід
1 листопада, 2024 п'ятниця
З 2025 по 2029 роки почнеться цікавий ризикований історичний процес, - Портников
  • USD 41.19
    Купівля 41.19
    Продаж 41.67
  • EUR
    Купівля 44.81
    Продаж 45.45
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
4 листопада
17:36
У Херсоні під час розмінування загинув вибухотехнік
17:36
Ексклюзив
Дональд Трамп та Камала Гарріс, дебати
Серед американців вкрай непопулярною є тема про здачу України, - нардеп Павленко
17:32
Вікторія Рощина
Росіяни затягують процес передання тіла журналістки Рощиної, яка загинула в полоні, – нардеп Юрчишин
17:30
Оновлено
Реал, Андрій Лунін, Ла Ліга, Ліга чемпіонів
Головний конкурент Луніна в "Реалі" не зіграє у матчі ЛЧ з "Міланом"
17:07
КНДР, Північна Корея
КНДР звела 11-метрові земляні насипи для блокування зруйновних доріг до Південної Кореї
16:59
Андрій Курков
У Відні бестселер Андрія Куркова "Пікнік на льоду" надрукують накладом 100 тис. і роздадуть безкоштовно
16:53
міни, замінований пляж
З лютого 2022 року від мін постраждало понад 1 тис. людей, із них 100 – діти
16:38
ЗСУ
Від початку доби на фронті сталося 132 боєзіткнення: РФ активізувалася на Лиманському напрямку
16:37
У Покровську та Родинському припиняють роботу банкомати Ощадбанку
16:29
Молдова
Вибори в Молдові: соціалісти заявили, що не визнають результатів голосування за кордоном і вважають переможцем Стояногло
16:22
журналіст війна
З початку повномасштабної війни в Україні загинули 57 журналістів, 45 дістали поранення, – Офіс генпрокурора
16:14
кадр з фільму Ти - космос
Український фільм "Ти - Космос" здобув три нагороди на кінофестивалі в Італії
16:09
Закликала вбивати українських полонених: 15 років тюрми отримала 66-річна жителька Слов'янська
16:06
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:00
OPINION
Молдова: Як відтік людей з країни впливає на вибори
15:59
Фінляндія НАТО
У Фінляндії розпочалися найбільші в історії артилерійські навчання НАТО в Європі
15:59
путін путлер
У перші дні повномасштабного вторгнення РФ пропонувала Україні "мирну угоду", що нагадувала вимогу капітуляції, - Радіо Свобода
15:57
Михайло Мудрик (у центрі), Україна - Грузія
Збірна України назвала склад на вирішальні матчі Ліги націй
15:55
сонячна батарея
В Україні розробили вимоги до зведення будівель із низьким енергоспоживанням
15:39
Біля антарктичної станції "Академік Вернадський" знайшли перше яйце пінгвіна у цьому році - науковці очікують на пташенят
15:36
американські системи ППО Patriot
"РФ застосовує вдесятеро більше "шахедів", ніж минулої осені": на Ставці у Зеленського обговорили посилення ППО
15:25
Київ осінь погода
Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати потепління
15:24
Відбудова Чернігівщини: Україна відновила останній із трьох зруйнованих мостів через Десну
15:22
національний кешбек
У жовтні українцям нарахували понад 125 млн грн нацкешбеку в Дії
15:19
Катерина Гандзюк
4 листопада виповнюється 6 років з дня смерті активістки Катерини Гандзюк
15:04
Нафтогаз
У Нафтогазі хочуть збільшити закупівлю товарів українського виробництва
14:57
FPV-дрони Shrike
На Prozorro через закритий модуль проводять тендер на закупівлю 10 тис. БПЛА з донаведенням, - Федоров
14:50
Патріарх Кирило
Патріарх РПЦ Кирил заявив, що Ісус Христос не засуджував смертну кару
14:46
Оновлено
Майя Санду
Санду вдруге стала президенткою Молдови
14:28
Війна з Росією
Дві бригади ЗСУ закликали військових у СЗЧ повернутися на фронт
14:07
терористи ХАМАС
ХАМАС і ФАТХ домовились створити технократичну адміністрацію для післявоєнного управління Газою
14:03
OPINION
Не тільки від виборів у США...
13:58
Зірка серіалу "Затока Доусона" Джеймс Ван дер Бік повідомив про рак
13:56
Бронювання військовозобов'язаних працівників
Не більше 10% від усіх підприємств зловживають бронюванням, - Свириденко
13:36
Оновлено
Мая Санду (24 грудня 2023 року)
З перемогою на виборах у Молдові Маю Санду привітав Зеленський і низка світових лідерів
13:35
Жозеп Боррель
Боррель закликав владу Південної Кореї збільшити допомогу Україні
13:21
Запоріжжя
"Мене надихає життя, не хочеться витрачати час на смуток": як підлітки допомагають іншим дітям у прифронтовому Запоріжжі
13:19
Зеленський провів нараду із Сирським, Баргилевичем й Умєровим
"Є важливі зрушення у постачанні західної допомоги для фронту": Зеленський провів нараду із Сирським, Баргилевичем й Умєровим
13:10
Війна з Росією, ЗСУ, військові
В Україні до 63% впала частка тих, хто готовий терпіти війну стільки, скільки потрібно, - КМІС
13:09
Від початку великої війни ДБР розслідувало майже 2500 проваджень щодо злочинів проти нацбезпеки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV