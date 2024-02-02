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Росіяни гонять свою піхоту на штурм: боєць "Легіону Свободи" про ситуацію на Запорізькому напрямку

2 лютого, 2024 п'ятниця
09:51
Війна з Росією Карта. Вербове_3101

Боєць "Легіону Свободи" Костянтин Денисов зазначив, що на Запорізькому напрямку росіяни намагаються відбити втрачені позиції

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог не припиняє наступальні дії, застосовуючи авіацію, артилерію, безпілотники. За допомогою бронетехніки росіяни йдуть у піхотні штурми. У ворога є мікроскопічні просування, але вони витратили на це багато ресурсів. Противник завалює тілами й снарядами поле бою, але наші хлопці дають відсіч, і за можливості ходять у контратаки. Насамперед це пов'язано зі стримуванням й недопущенням просування російських військ. Зараз окупанти намагаються вирівняти лінію бойового зіткнення. Вони хочуть зрізати ті виступи, які втратили під час інтенсивних бойових дій у тому році", - наголосив Денисов.

За словами бійця "Легіону Свободи", невдовзі ворог може видихнутися, тому що вести бойові дії в такому інтенсивному темпі, на такій вузькій ділянці фронту дуже складно.

"Українські сили знищують ворожі артилерійські установки й бронетехніку. Наразі у противника вже не таке інтенсивне постачання йде саме на Запорізький напрямок. Росіяни намагаються відбити Роботине та П'ятихатки, хоча цих населених пунктів вже не існує. Вони гонять піхоту на штурм, не шкодуючи людей. Бувало таке, що на трьох людей давали один автомат", - зауважив Денисов.

  • Російські окупанти протягом минулої доби намагалися здійснили штурмові дії на Херсонському напрямку. Натомість ЗСУ відбили 14 атак та знищили 830 окупантів.
Теги:
Новини
військові
ЗСУ
окуповані території
Запорізька область
Військові новини
втрати окупантів
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