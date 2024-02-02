Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Окупанти активізували свої сили на Херсонщині та здійснили 14 безуспішних штурмів, - Генштаб

Окупанти активізували свої сили на Херсонщині та здійснили 14 безуспішних штурмів, - Генштаб

2 лютого, 2024 п'ятниця
07:25
Війна з Росією навчання з протидії ДРГ

Російські окупанти протягом минулої доби намагалися здійснили штурмові дії на Херсонському напрямку. Натомість ЗСУ відбили 14 атак ворога

Про це 2 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку відбито 5 атак ворога біля Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили атаку окупантів в районі Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито атаку противника роблизу Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 16 ворожих атак в районі Авдіївки та ще 6 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 11 атак.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили атаку противника південніше Золотої Ниви Донецької області.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито атаку окупантів в районі Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 14 безуспішних штурмових дій.

Армія РФ завдала 85 авіаційних ударів і здійснила 79 обстрілів з РСЗВ по Україні

Протягом минулої доби відбулося 63 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних удари, один з яких керованою авіаційною ракетою Х-59 по цивільній інфраструктурі Мирнограду Донецької області. Також окупанти завдали 85 авіаційних ударів, здійснили 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі російські окупанти завдали чергового удару, застосувавши 25 БПЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ворожих дронів знищено.

Авіаційних ударів зазнали: Вовчанськ, Вільхуватка, Колодязне, Синьківка, Піщане Харківської області; Білогорівка Луганської області; Терни, Спірне, Суха Балка, Новобахмутівка, Новокалинове, Очеретине Авдіївка, Орлівка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Єлизаветівка, Вугледар, Новодонецьке, Старомайорське Донецької області; Новодарівка Запорізької області; Новокаїри, Червоний Маяк, Новоберислав, Берислав, Кринки Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Сили оборони знищили ворожий катер окупантів 

Впродовж дня авіація Сил оборони завдала ударів по 13 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та 1 зенітно-ракетному комплексу противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, 4 артилерійських засобах та станції радіоелектронної боротьби противника.

Також минулої доби силами ГУР МО України в західній частині тимчасово окупованого Криму знищено ракетний катер 41 бригади ракетних катерів Чорноморського флоту РФ.

  • Російський агресор вночі на 2 лютого запустив ударні безпілотники на південь України. На Дніпропетровщині є пошкодження, сили ППО працювали в Кропивницькому.
Теги:
Україна
Росія
зброя
корабель
Мелітополь
ППО
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Волинь
Херсонщина
Чернігівщина
Бердянськ
Донеччина
окуповані території
окупанти
безпілотник
Мар’їнка
Авдіївка
Запорізька область
Бахмут
Харківщина
Шахтарськ
ракетний удар
втрати окупантів
Вбиті росіяни
Контрнаступ ЗСУ
Читайте також:
Бріджит Брінк
30 січня, 2024 вiвторок
"Україна програла на полі бою, Захід не може змиритися": маніпуляції іноземних ЗМІ за 30 січня
Дмитро Овсянніков Крим Велика Британія кримінал санкції проти Росії
1 лютого, 2024 четвер
У Британії затримали окупаційного ексгубернатора Севастополя Овсяннікова, - The Times
Віталій Портников
Автор Віталій Портников
31 січня, 2024 середа
FT: Зеленський прагне звільнити Залужного. Колонка Віталія Портникова
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.52
    Купівля 37.52
    Продаж 38.13
  • EUR
    Купівля 40.67
    Продаж 41.61
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
2 лютого
07:57
вогонь, полум'я, пожежа
У Найробі вибухнула вантажівка з газом: щонайменше 2 загиблих та 222 поранених
07:54
Володимир Путін
"Путін не відмовився від своєї мети": у США прокоментували ідею РФ щодо "демілітаризованої зони"
07:39
Оновлено
ЗСУ. ППО
Ворог атакував Україну "шахедами": вибухи були в Кропивницькому, є влучання у Криворізькому районі
07:31
верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї
NYT: Іран намагається уникнути прямої війни зі США, але готуєтьсвя до відповіді на можлиий удар
07:13
КНДР, Північна Корея
Четвертий за цей рік: КНДР випустила кілька крилатих ракет у бік Жовтого моря
07:01
Віктор Орбан
Вступ Швеції в НАТО: сенатори заявили, що бездіяльність Угорщини може зіпсувати стосунки з США та Альянсом
06:49
Ізраїль, ЦАХАЛ
США ввели санкції проти жителів Ізраїлю. Держдеп вважає їх причетними до насильства над мирними палестинцями
06:29
Японія
Японія розробляє план евакуації населення з островів біля Тайваню
06:27
на фото: Хав'єр Мілей
У МВФ підтримали жорсткі реформи президента Аргентини Мілея
06:11
Ємен, хусити
Хусити випустили дві ракети у бік вантажного судна у Червоному морі, - CENTCOM
06:03
Державний Прапор з автографами військових
"Столицю України перенесуть до Львова": видання Asia Times запустило проросійський фейк
05:38
Рон Десантіс
"Зупинити вторгнення": Флорида відправить ще тисячу своїх нацгвардійців до Техасу
04:36
Словаччина: антиурядові протести
У Словаччині десятки тисяч людей вийшли на антиурядові мітинги
04:17
ЗСУ
Прикордонники показали, як розбили позиції росіян на Харківщині
03:59
Віктор Ожогін
"Виправив дату народження у військовому квитку": футбольний коментатор розсекретив, як у 64 роки потрапив на фронт
02:46
Володимир Зеленський та Джо Байден
"Байден та команда зробила американців співучасниками кривавої трагедії": російські фейки за 1 лютого
02:35
Михайло Мудрик, "Челсі", АПЛ, чемпіонат Англії
"Несхоже, що в нього є якийсь футбольний інтелект": ексфутболіст збірної Англії розкритикував Мудрика
01:57
Військова повістка
У Міноборони назвали переваги електронного кабінету призовника
01:21
Кам'янська Січ - "Хортиця"
Росія вдарила авіабомбами по заповіднику "Хортиця" на Херсонщині: постраждала пам'ятка культури Кам'янська Січ
00:53
Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі (ліворуч)
"У лісі не побачиш товстого вовка": Усик розповів про переваги, які він має над Ф'юрі
00:35
Сенат США
У Сенаті США розповіли, коли відбудеться голосування за допомогу Україні
2024, четвер
1 лютого
23:58
Володимир Зеленський
Це чіткий сигнал Москві, що Європу не зламати. Чекаємо рішень Америки: Зеленський про €50 млрд від ЄС
23:52
Андрій Лунін (праворуч)
"Реал" з Луніним переміг "Гетафе" та відібрав у "Жирони" лідерство у Ла Лізі
23:27
Ілля Забарний (ліворуч), Вест Гем - Борнмут
Забарний допоміг "Борнмуту" відібрати очки у "Вест Гема" в АПЛ
23:00
Наслідки руйнування житлового будинку після ракетного удару в Дніпрі
Україна використовуватиме будівельні відходи від руйнувань для відбудови
22:58
Україна ЄС
У 2023 році прибутки від заморожених в ЄС активів РФ склали 4,4 млрд євро: їх хочуть передавати Україні
22:38
Ліонель Мессі (праворуч)
Команда Роналду розтрощила клуб Мессі у товариському матчі
22:32
В окупованому Алчевську росіяни мобілізують працівників металургійного заводу: повістки вручає відділ кадрів, - Атеш
22:22
Ексклюзив
Китай ядерна зброя
"Ядерна зброя у Харкові": політичний експерт Цибулько про "червоні лінії" РФ та відповідь України
22:19
Віктор Орбан
Politico назвало двох політиків ЄС, які переконали Орбана розблокувати допомогу Україні
22:09
Rheinmetall
Rheinmetall купив завод у Румунії, який допоможе Україні підтримувати у боєготовності західну техніку
21:54
Prozorro
Уряд дозволив оборонні закупівлі через Prozorro
21:46
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Повітряні сили ЗСУ влучили по підземному командному пункту РФ. Колонка Сергія Згурця
21:28
Ексклюзив
Офіцер ЗСУ Лапін висловив думку щодо можливих претензій Зеленського до Залужного
21:20
Оновлено
Льюїс Хемілтон
Формула-1: Mercedes оголосив, що семиразовий чемпіон світу Гемілтон залишає команду
21:15
Уряд підтримав план Міноборони щодо розвитку виробництва боєприпасів в Україні
20:57
Пожежа на Ільському НПЗ в РФ
У Росії визнали, що внаслідок ударів України по НПЗ втратили третину експорту бензину та понад 20% дизелю
20:56
Фермін Лопес (ліворуч) та Георгій Судаков, Барселона - Шахтар
"Шахтар" продовжив контракт із лідером клубу, на якого претендує "Ювентус"
20:22
ЗСУ
За добу на фронті відбулося 58 бойових зіткнень, ворог здійснив 66 авіаударів та 38 обстрілів з РСЗВ, - Генштаб
20:17
Валерій Залужний
Залужний озвучив головні завдання на 2024 рік для Сил оборони України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV