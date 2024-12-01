Росіяни накопичують сили для масштабного наступу на Запорізькому напрямку, але ми готові, - комбриг з Нацгвардії Хільченко

Про це повідомив командир третьої бригади оперативного призначення Нацгвардії України Олексій Хільченко, передає Суспільне.

"Вони (російські війська, - ред.) готуються до масштабного наступу на нашому напрямку — маю на увазі Запорізьку область. Є всі ознаки для цього і вони проводять багато різних дій щодо переміщення і підготовки. Чи готові ми до їх наступу? Я думаю, готові", - зазначив Олексій Хільченко.

За його словами, наразі росармія намагається непомітно переміщувати свої сили та засоби. Зокрема, окупанти передислоковували частини своїх підрозділів до Курської області.

"Переміщення своїх сил вони роблять дуже приховано. Їхня держава воює все життя. Воювати вони вміють і тому роблять це максимально приховано, як їм це вдається. Але все одно ми виявляємо їхні переміщення, розуміємо, куди перекидають які підрозділи...Є накопичення. Підрозділи розвідки проводять узагальнення цієї інформації... й очікуємо їхніх активних дій на одному із напрямків (у Запорізькій області, - ред.)", - додав командир бригади.

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Водночас російські війська продовжують щоденні штурмові дії. В основному, вони використовують піхотні штурмові групи без застосування техніки, розповів Хільченко.

"Тобто армія РФ не використовує якісь значні свої сили. Використовують вони особовий склад без техніки, інколи використовуються мотоцикли, багі. Противник виконує свої наступальні дії кожного дня у світлу пору доби. Вночі взагалі переміщення ніяке не проводиться. Максимум, що вони можуть зробити, це в глибині своєї оборони поповнити провізію, ротацію особового складу. Ну, це все в глибині, але і там ми його виявляємо", - додав він.