Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росіяни накопичують сили для масштабного наступу на Запорізькому напрямку, але ми готові, - комбриг з Нацгвардії Хільченко

Росіяни накопичують сили для масштабного наступу на Запорізькому напрямку, але ми готові, - комбриг з Нацгвардії Хільченко

Катерина Ганжа
1 грудня, 2024 неділя
16:32
Війна з Росією війна з РФ

Російська армія готується до наступу в Запорізькій області. Наразі ворожі війська займаються накопиченням та перегрупуванням особового складу і техніки, паралельно здійснюючи щоденні штурми за участю піхотних груп

Зміст

Про це повідомив командир третьої бригади оперативного призначення Нацгвардії України Олексій Хільченко, передає Суспільне.

"Вони (російські війська, - ред.) готуються до масштабного наступу на нашому напрямку — маю на увазі Запорізьку область. Є всі ознаки для цього і вони проводять багато різних дій щодо переміщення і підготовки. Чи готові ми до їх наступу? Я думаю, готові", - зазначив Олексій Хільченко.

За його словами, наразі росармія намагається непомітно переміщувати свої сили та засоби. Зокрема, окупанти передислоковували частини своїх підрозділів до Курської області. 

"Переміщення своїх сил вони роблять дуже приховано. Їхня держава воює все життя. Воювати вони вміють і тому роблять це максимально приховано, як їм це вдається. Але все одно ми виявляємо їхні переміщення, розуміємо, куди перекидають які підрозділи...Є накопичення. Підрозділи розвідки проводять узагальнення цієї інформації... й очікуємо їхніх активних дій на одному із напрямків (у Запорізькій області, - ред.)", - додав командир бригади.

Читайте також: Тенденції загрозливі: військовий експерт Селезньов про Запорізький напрямок

Водночас російські війська продовжують щоденні штурмові дії. В основному, вони використовують піхотні штурмові групи без застосування техніки, розповів Хільченко. 

"Тобто армія РФ не використовує якісь значні свої сили. Використовують вони особовий склад без техніки, інколи використовуються мотоцикли, багі. Противник виконує свої наступальні дії кожного дня у світлу пору доби. Вночі взагалі переміщення ніяке не проводиться. Максимум, що вони можуть зробити, це в глибині своєї оборони поповнити провізію, ротацію особового складу. Ну, це все в глибині, але і там ми його виявляємо", - додав він. 

  • Уряд на засіданні 26 листопада ухвалив рішення скерувати понад 203 млн грн на будівництво укріплень у Запорізькій області.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
окупанти
Запорізька область
Читайте також:
Вікторія Спартц
Автор Юлія Юліна
29 листопада, 2024 п'ятниця
Конгресвумен Спартц: "Якщо Україна хоче перемогти РФ, потрібно мобілізувати всю країну"
Януш Буґайський
Автор Юрій Фізер
30 листопада, 2024 субота
Російська Федерація почне валитися ще за Путіна, - американський політолог Буґайський
Дональд Трамп
Автор Тетяна Нижник
30 листопада, 2024 субота
Технічно Київ має бути спокійним, бо Трамп намагається допомогти досягти не тільки миру, - американський політолог Буґайський
  • USD 41.43
    Купівля 41.43
    Продаж 41.9
  • EUR
    Купівля 43.7
    Продаж 44.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
1 грудня
16:31
Окупанти форсували річку Оскіл ще в одному місці (01.12.2024)
Оточують Дворічну на Харківщині: окупанти форсували річку Оскіл ще в одному місці
16:11
Оновлено
1000 гривень
За 5 годин українці оформили понад мільйон заяв на отримання 1000 грн за програмою "Зимова єПідтримка"
16:03
OPINION
Чому Південна Корея не хоче давати нам снаряди та зброю
15:52
Каш Патель
Трамп поставить на чолі ФБР вірного йому юриста Патела: хто це такий
15:49
НАТО
Зеленський: Україна увійде до НАТО лише повністю, з усіма своїми територіями
15:17
Ексклюзив
ЗСУ
Якщо росіяни захоплять Курахове, то потім всі свої сили сконцентрують на Покровську, - військовий експерт Лакійчук
15:10
Пресреліз
Тисяча книжок – майбутнім офіцерам: Київський інститут Нацгвардії отримав книжки від ГО "Реформація" та KyivBookFest
14:55
Американські солдати під час військових навчань у Сендстранді
У Норвегії поблизу кордону з РФ створили центр десантних операцій НАТО
14:34
Євродепутатка від Литви Раса Юкнявічене
Євродепутатка від Литви запропонувала план врегулювання кризи у Грузії, її підтримав Дуда: реакція уряду Іванішвілі
14:32
Індія, циклон "Фенгал"
В Індії та на Шрі-Ланці через руйнівний циклон "Фенгал" загинули 19 людей
14:16
вогонь, полум'я, пожежа
У російському Єкатеринбурзі горить підприємство з виробництва полістиролу
14:01
OPINION
Путін і Карибська криза: сталінська імітація
13:51
Володимир Путін
Путін ухвалив бюджет РФ з рекордними військовими витратами
12:56
ЗСУ
Медогляд військовозобов'язаних відокремлять від ВЛК і ТЦК: як це працюватиме
12:49
Сирія
Через успіх протурецьких сил у Сирії Кремль замінив там свого командувача, - ГУР
12:30
У Києві відкрили рух Подільським мостовим переходом
У Києві відкрили рух Подільським мостовим переходом
12:09
Китай Тайвань
Китай пригрозив "рішучими контрзаходами" у відповідь на продаж зброї США Тайваню
12:02
OPINION
блог Олександр Красовицький
Сакартвело, гаумарджос!
11:18
Оновлено
новини Львівщини
Росіяни зранку знову атакували громадський транспорт у Херсоні: є загиблі та поранені
11:16
ракета
За тиждень росіяни запустили по Україні понад 1200 повітряних цілей, - Зеленський
10:51
Ексклюзив
мобілізація в Україні
"Бусифікації" вдалося б уникнути, якби громадяни дотримувалися закону, - офіцер групи комунікацій 125-ї ОБр ТрО Дуткевич
10:39
Антоніу Кошта, Кая Каллас і Марта Кос у Києві
До України вперше після призначення прибули президент Євроради та очільниця дипломатії ЄС
10:23
Оновлено
Росіяни вночі атакували Україну дронами: у Києві уламки пошкодили будинок, на Київщині сталася пожежа
10:00
OPINION
Чому колапс режиму Асада вигідний Україні та є катастрофою для Росії
09:52
ппо
Нічна атака РФ 1 грудня: сили ППО знищили 32 ворожих БПЛА
09:44
Чарльз Кушнер
Трамп хоче призначити свого свата Кушнера послом США у Франції
09:25
Харків метро
У Харкові заходи до зимових свят проведуть на станціях метро
08:40
Трамп після перемоги на виборах дзвонив Орбану радитися щодо війни в Україні, - радіо "Свобода"
08:19
За добу на фронті сталося 224 боєзіткнення: окупанти атакують на 10 напрямках
08:03
OPINION
"А раптом?". Як наші політсили готуються до виборів
07:56
Атака на Брянську область 1 грудня
Росіяни заявили про збиття вночі майже 30 дронів: у Калузькій та Брянській областях виникли пожежі
07:35
Оновлено
новини Львівщини
Внаслідок ворожої атаки на селище Царичанка поблизу Дніпра загинули 4 людини, серед 24 поранених – дитина
07:31
Інфографіка
втрати окупантів
Сили оборони за добу на фронті знищили понад 1700 окупантів
2024, субота
30 листопада
23:44
Дональд Трамп
"Можуть знайти іншого лоха": Трамп пригрозив БРІКС за амбіції запровадити альтернативу долару
22:45
протест у Тбілісі, 30 листопада
У Тбілісі мітингарі звели барикади біля парламенту та спалили опудало експремʼєра Іванішвілі
22:15
вогонь, полум'я, пожежа
У Кураховому росіяни мають значне просування: подробиці від DeepState
22:08
грузія
США призупинили стратегічне партнерство з Грузією
21:54
Володимир Зеленський
Американський ведучий Лекс Фрідман запише 3-годинний подкаст із Зеленським
21:44
Грузія, Тбілісі, мітінг
Невдоволені відмовою від ЄС грузинські посли у Нідерландах, Італії, Болгарії, США одночасно подали у відставку, - ЗМІ
21:39
Дмитро Твардовський
На війні загинув батько воротаря "Шахтаря" Твардовського
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV