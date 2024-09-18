Росіяни масовано атакували Запорізьку область: є загиблі та поранені, людей дістають з-під завалів
Ввечері вівторка, 17 вересня, російська армія масовано обстріляла Запорізьку область, внаслідок чого у Комишуваській громаді загинули щонайменше двоє людей, ще 5 поранені
Про це повідомляє голова Запорізької ОДА Іван Федоров.
"Постраждала Комишуваська громада. Там понівечені кілька приватних будинків та інфраструктурний обʼєкт. Попередньо, двоє людей загинули, 5 поранені", - написав він.
За словами очільника ОДА, наразі відбувається пошук людей під завалами. Деталі уточнюються.
- Удень 17 вересня російська окупаційна армія скинула вибухівку з БПЛА на цивільний автомобіль. Унаслідок атаки ворога дістали поранення чотири людини.
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