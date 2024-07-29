Росіяни масово вирубують ліси на ТОТ Донеччини для продажу деревини за кордон, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначено, що на ТОТ Донецької області ворог вирубує українські ліси. Потім деревину окупанти продають та відправляють морем або залізницею за кордон.

"Усе це відбувається на фоні тотального забруднення окупованого регіону України. Раніше ми повідомляли, що зараз псевдоутворення "ДНР" потопає у майже 4-ьох мільйонах тонн сміття", - акцентують у ЦНС.