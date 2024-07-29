Росіяни масово вирубують ліси на ТОТ Донеччини для продажу деревини за кордон, - Спротив
На тимчасово окупованих територіях Донеччини росіяни та місцеві колаборанти почали масово вирубувати ліси, аби потім продавати деревину за кордон
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначено, що на ТОТ Донецької області ворог вирубує українські ліси. Потім деревину окупанти продають та відправляють морем або залізницею за кордон.
"Усе це відбувається на фоні тотального забруднення окупованого регіону України. Раніше ми повідомляли, що зараз псевдоутворення "ДНР" потопає у майже 4-ьох мільйонах тонн сміття", - акцентують у ЦНС.
- 25 липня стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях Донецької області місцеві почали перекривати вулиці: у них понад добу відсутня питна вода.
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