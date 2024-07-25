Жителі окупованої Донеччини протестують через відсутність води, - Нацспротив

Про це інформує Центр національного спротиву.

Вказано, що через відсутність води жителі ТОТ Донеччини почали перекривати вулиці, вони вимагають від окупаційної влади пояснень, натомість росіяни ігнорують мітинги.

У ЦНС нагадали, що донеччани живуть з перебоями у постачанні води, оскільки водогін Сіверський Донець – Донбас не функціонує через бойові дії.

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"Для розв’язання проблеми окупанти два роки будували новий водогін з Дону, але його потужності проблему не вирішили й вода в Донецьку подається за графіками. Тепер же, через відключення світла на Росії, насосні станції новозбудованого каналу вийшли з ладу й водогін зупинився повністю. На ремонт необхідні місяці й ситуація з водою на захоплених територіях погіршилась", - йдеться у повідомленні.