Жителі окупованої Донеччини протестують через відсутність води, - Нацспротив
На тимчасово окупованих територіях Донецької області місцеві почали перекривати вулиці: у них понад добу відсутня питна вода
Про це інформує Центр національного спротиву.
Вказано, що через відсутність води жителі ТОТ Донеччини почали перекривати вулиці, вони вимагають від окупаційної влади пояснень, натомість росіяни ігнорують мітинги.
У ЦНС нагадали, що донеччани живуть з перебоями у постачанні води, оскільки водогін Сіверський Донець – Донбас не функціонує через бойові дії.
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"Для розв’язання проблеми окупанти два роки будували новий водогін з Дону, але його потужності проблему не вирішили й вода в Донецьку подається за графіками. Тепер же, через відключення світла на Росії, насосні станції новозбудованого каналу вийшли з ладу й водогін зупинився повністю. На ремонт необхідні місяці й ситуація з водою на захоплених територіях погіршилась", - йдеться у повідомленні.
- Раніше стало відомо, що російські загарбники мають намір створити 9 сміттєзвалищ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, куди звозитимуть відходи з трьох областей РФ.
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