Росіяни планують створити 9 сміттєзвалищ і звозити відходи на ТОТ Луганщини й Донеччини, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Ворог планує створити шість сміттєзвалищ на ТОТ Луганщини, а три - на Донеччині. У ЦНС зауважують, їх загарбники використовуватимуть не лише для сміття з українських тимчасово окупованих населених пунктів, а й звозитимуть туди відходи з Білгородської, Ростовської та Воронезької областей.

Також Спротив інформує, що мешканці Донеччини водночас скаржаться на антисанітарію у дворах та сміття, адже його можуть не вивозити по декілька місяців.

"При цьому техніка для вивозу відходів є, а от працювати нікому – кількість працівників удвічі, а то і втричі менше необхідного. Сміття просто нема кому вивозити. Втім це не зупиняє окупаційну владу разом із колаборантами впроваджувати в життя кремлівський проєкт – зробити Донбас смітником Росії", - йдеться в повідомленні.