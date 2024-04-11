Росіяни планують створити 9 сміттєзвалищ і звозити відходи на ТОТ Луганщини й Донеччини, - Спротив
Російські загарбники мають намір створити 9 сміттєзвалищ на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, куди звозитимуть відходи з трьох областей РФ
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Ворог планує створити шість сміттєзвалищ на ТОТ Луганщини, а три - на Донеччині. У ЦНС зауважують, їх загарбники використовуватимуть не лише для сміття з українських тимчасово окупованих населених пунктів, а й звозитимуть туди відходи з Білгородської, Ростовської та Воронезької областей.
Також Спротив інформує, що мешканці Донеччини водночас скаржаться на антисанітарію у дворах та сміття, адже його можуть не вивозити по декілька місяців.
"При цьому техніка для вивозу відходів є, а от працювати нікому – кількість працівників удвічі, а то і втричі менше необхідного. Сміття просто нема кому вивозити. Втім це не зупиняє окупаційну владу разом із колаборантами впроваджувати в життя кремлівський проєкт – зробити Донбас смітником Росії", - йдеться в повідомленні.
- 1 квітня повідомлялося, що на тимчасово окупованих територіях України фіксується антисанітарія через брак комунальників, водночас російські загарбники звозять на ТОТ сміття з Ростовської області.
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