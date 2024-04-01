Росіяни звозять з Ростовської області сміття на ТОТ, - Спротив

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

"На тимчасово окупованих територіях через брак комунальників є проблеми з вивозом сміття", - кажуть у ЦНС.

Зазначено, що причиною цього є нестача кадрів, адже більшість мешканців покинули тимчасово окуповані регіони, а ті громадяни, які залишилися, не співпрацюють з росіянами.

"Відтак в захоплених населених пунктах процвітає антисанітарія", - йдеться в повідомленні.

Водночас у Спротиві акцентують, що є зафіксовані випадки, коли окупанти звозять на сміттєві полігони ТОТ відходи з Ростовської області.