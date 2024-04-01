Росіяни звозять з Ростовської області сміття на ТОТ, - Спротив
На тимчасово окупованих територіях України фіксується антисанітарія через брак комунальників, водночас російські загарбники звозять на ТОТ сміття з Ростовської області
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"На тимчасово окупованих територіях через брак комунальників є проблеми з вивозом сміття", - кажуть у ЦНС.
Зазначено, що причиною цього є нестача кадрів, адже більшість мешканців покинули тимчасово окуповані регіони, а ті громадяни, які залишилися, не співпрацюють з росіянами.
"Відтак в захоплених населених пунктах процвітає антисанітарія", - йдеться в повідомленні.
Водночас у Спротиві акцентують, що є зафіксовані випадки, коли окупанти звозять на сміттєві полігони ТОТ відходи з Ростовської області.
- 30 березня повідомлялося, що російські загарбники змушують мешканців тимчасово окупованих територій України свідчити про несправжні злочини ЗСУ та обіцяють за це гроші.
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