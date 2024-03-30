Росіяни на ТОТ обіцяють мешканцям гроші за свідчення про "злочини" України, - ЦНС

Про це інформує Центр національного спротиву.

Зазначається, що за свідчення про "злочини" України окупанти пропонують до 100 тисячі рублів.

Для цього мешканців ТОТ закликають написати заяву про те, що нібито вони самі або члени родини, зокрема діти, постраждали від обстрілів України.

Так, загарбники агітують писати заяви мешканців Маріуполя, Сєверодонецька, Лисичанська й інших міст сходу України, які Росія стерла з лиця землі під час "звільнення".

"Ці заяви потім мають лягати в наратив про злочини Сил оборони, які за логікою божевільних пропагандистів обстрілювали міста, які самі й контролювали. Заради формування паралельної реальності росіяни цинічно обіцяють гроші людям, яких самі ж позбавили заробітку, за те, що ті перепишуть відповідальність за злочини на іншу сторону", - підкреслюють у Центрі нацспротиву.