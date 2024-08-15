Росіяни минулої доби атакували 4 райони на Донеччині: загинули 2 людини

Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.

Загалом протягом доби росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 2417 людей, у тому числі 217 дітей.

У Волноваському районі пошкоджено 2 будинки у Богоявленці Вугледарської громади.

У Покровському районі загинула людина у Максимільянівці Мар'їнської громади. Також Курахове двічі потрапило під обстріли. Під вогнем - околиці Мирноградської і Добропільської громад. Крім того, під постійними обстрілами Гродівка та околиці громади.

У Краматорському районі у Лиманській громаді зруйновано 4 будинки в Торському, пошкоджено 2 будинки у Брусівці, у Зарічному 1 будинок зруйновано і 1 пошкоджено. Також у Костянтинівській громаді пошкоджено 17 будинків у Миколаївці, трактор і автівку в Віролюбівці. У Зорі Іллінівської громади 1 людина загинула, пошкоджено 3 об'єкти.

У Бахмутському районі пошкоджено 2 будинки у Торецьку. У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і нежитлова будівля. У Сіверську пошкоджено будинок.