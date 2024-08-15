Росіяни минулої доби атакували 4 райони на Донеччині: загинули 2 людини
Протягом минулої доби 15 серпня російські окупанти вбили двох людей у Зорі і Максимільянівці на Донеччині. Внаслідок обстрілів пошкоджені приватні будинки та багатоповерхівки
Про це повідомив очільник ОВА Вадим Філашкін.
Загалом протягом доби росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 2417 людей, у тому числі 217 дітей.
У Волноваському районі пошкоджено 2 будинки у Богоявленці Вугледарської громади.
У Покровському районі загинула людина у Максимільянівці Мар'їнської громади. Також Курахове двічі потрапило під обстріли. Під вогнем - околиці Мирноградської і Добропільської громад. Крім того, під постійними обстрілами Гродівка та околиці громади.
У Краматорському районі у Лиманській громаді зруйновано 4 будинки в Торському, пошкоджено 2 будинки у Брусівці, у Зарічному 1 будинок зруйновано і 1 пошкоджено. Також у Костянтинівській громаді пошкоджено 17 будинків у Миколаївці, трактор і автівку в Віролюбівці. У Зорі Іллінівської громади 1 людина загинула, пошкоджено 3 об'єкти.
У Бахмутському районі пошкоджено 2 будинки у Торецьку. У Часовоярській громаді пошкоджені 10 приватних будинків, 2 багатоповерхівки і нежитлова будівля. У Сіверську пошкоджено будинок.
- Російська окупаційна армія вночі четверга, 15 серпня, запустила на територію України "шахеди" та ракети: у Черкаській та Полтавській областях було чути звуки вибухів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.05 Купівля 41.05Продаж 41.52
- EUR Купівля 45.05Продаж 45.76
- Актуальне
- Важливе