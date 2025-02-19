Росіяни на Донеччині окупували два населені пункти та просунулися біля семи, – DeepState

Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.

За інформацією джерела, росіяни окупували Дачне та Зеленівку й просунулись біля Костянтинополя, Новосілки, Кліщіївки, Баранівки, в Новоочеретуватому, Андріївці та Піщаному.

Водночас Сили Оборони відкинули ворога біля Малинівки. До того ж, за даними DeepState, завдяки діям 6-го батальйону 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" російську армію вдалось відкинути від траси Покровськ-Костянтинівка.