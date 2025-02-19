Росіяни на Донеччині окупували два населені пункти та просунулися біля семи, – DeepState
Російська армія за вівторок, 18 лютого, окупувала Дачне та Зеленівку на Донеччині, а також просунулась біля семи населених пунктів області
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
За інформацією джерела, росіяни окупували Дачне та Зеленівку й просунулись біля Костянтинополя, Новосілки, Кліщіївки, Баранівки, в Новоочеретуватому, Андріївці та Піщаному.
Водночас Сили Оборони відкинули ворога біля Малинівки. До того ж, за даними DeepState, завдяки діям 6-го батальйону 12-ї бригади спеціального призначення "Азов" російську армію вдалось відкинути від траси Покровськ-Костянтинівка.
- Протягом доби 18 лютого на російсько-українському фронті відбулося 156 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 50 ворожих атак на найгарячішому напрямку – Покровському.
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