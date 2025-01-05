Росіяни на ТОТ обіцяють дітям безкоштовні екскурсії до Криму за написання творів до "дня перемоги"
Росіяни готуються масштабно святкувати пропагандистське свято "дня перемоги" на тимчасово окупованих територіях України і зобов'язують школярів писати твори на тему війни
Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС).
Як зазначається, окупаційні адміністрації отримали вказівку від Кремля провести на ТОТ флешмоб "Спадкоємці перемоги" з максимальним залученням українських дітей.
У межах пропагандистської акції діти мають писати твори на тему "Війна була на всіх одна".
Так, всім авторам обіцяють безкоштовні екскурсії до анексованого Криму. За даними ЦНС, російській владі потрібна максимальна кількість учасників, аби продати це як підтримку місцевого населення.
Водночас вчителі отримали тези творів, які треба розписати школярам.
"Звичайно, що серед них є створення образу України як нацистів й проведення паралелі між подіями сьогодення й тодішніми", - додали у Центрі нацспротиву.
- Нагадаємо, торік росіяни відмовились від проведення святкування "9 травня" на окупованих територіях України, адже місцеві мешканці, обурені примусовою мобілізацією та іншими факторами, могли б влаштувати протести.
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