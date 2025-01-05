Росіяни на ТОТ обіцяють дітям безкоштовні екскурсії до Криму за написання творів до "дня перемоги"

Про це повідомили в Центрі національного спротиву (ЦНС).

Як зазначається, окупаційні адміністрації отримали вказівку від Кремля провести на ТОТ флешмоб "Спадкоємці перемоги" з максимальним залученням українських дітей.

У межах пропагандистської акції діти мають писати твори на тему "Війна була на всіх одна".

Так, всім авторам обіцяють безкоштовні екскурсії до анексованого Криму. За даними ЦНС, російській владі потрібна максимальна кількість учасників, аби продати це як підтримку місцевого населення.

Водночас вчителі отримали тези творів, які треба розписати школярам.

"Звичайно, що серед них є створення образу України як нацистів й проведення паралелі між подіями сьогодення й тодішніми", - додали у Центрі нацспротиву.