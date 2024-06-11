Росіяни намагаються поновити втрачені позиції: заступник комбата ударних БПЛА про ситуацію на Харківщині

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"92-га бригада перебуває на позиціях з першого дня спроби повторної окупації Харківщини. Протягом травня ситуація була стабілізована. Останні кілька днів Сили оборони вчиняли ударно-штурмові дії, щоб покращити стан та положення. Була повернута невелика частина територій, мова йде про район біля населеного пункту Глибоке. Зараз ворог намагається закріпитися та підтягує резерви, щоб втримати захоплені території. Тобто наразі питання стоїть так, що росіяни вже планують втримати ці території, а не захопити інші", - наголосив Маляревич.

За словами заступника командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади, ворог підтягнув у район Вовчанська мотострілецький полк.

"Це майже 4 батальйони, щоб поновити втрачені позиції. Наразі росіяни намагаються це робити, штурмуючи Вовчанськ. Зараз по всій ділянці фронту тривають безперервні бої 24/7. Росіяни намагаються тиснути, щоб повернути втрачені території", - додав Маляревич.

Від початку доби 11 червня на фронті відбулося 51 бойове зіткнення. Найбільш активні росіяни на Покровському та Лиманському напрямках.

Військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов не виключає активізацію противника на Харківському та Сумському напрямках найближчими днями.























