Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Росіяни намагаються поновити втрачені позиції: заступник комбата ударних БПЛА про ситуацію на Харківщині
Ексклюзив

Росіяни намагаються поновити втрачені позиції: заступник комбата ударних БПЛА про ситуацію на Харківщині

11 червня, 2024 вiвторок
16:57
Війна з Росією Карта бойових дій: Вовчанськ

Заступник командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Олесь Маляревич зазначив, що на Харківському напрямку росіяни намагаються тиснути, щоб повернути втрачені території

Зміст

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"92-га бригада перебуває на позиціях з першого дня спроби повторної окупації Харківщини. Протягом травня ситуація була стабілізована. Останні кілька днів Сили оборони вчиняли ударно-штурмові дії, щоб покращити стан та положення. Була повернута невелика частина територій, мова йде про район біля населеного пункту Глибоке. Зараз ворог намагається закріпитися та підтягує резерви, щоб втримати захоплені території. Тобто наразі питання стоїть так, що росіяни вже планують втримати ці території, а не захопити інші", - наголосив Маляревич.

За словами заступника командира батальйону ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади, ворог підтягнув у район Вовчанська мотострілецький полк.

"Це майже 4 батальйони, щоб поновити втрачені позиції. Наразі росіяни намагаються це робити, штурмуючи Вовчанськ. Зараз по всій ділянці фронту тривають безперервні бої 24/7. Росіяни намагаються тиснути, щоб повернути втрачені території", - додав Маляревич.

  • Від початку доби 11 червня на фронті відбулося 51 бойове зіткнення. Найбільш активні росіяни на Покровському та Лиманському напрямках.
  • Військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов не виключає активізацію противника на Харківському та Сумському напрямках найближчими днями.












 

Теги:
Новини
військові
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Харківщина
Військові новини
втрати окупантів
Вовчанськ
Читайте також:
10 червня, 2024 понедiлок
У Баренцовому морі горить російський військовий корабель "Адмірал Левченко", - ВМС ЗСУ
Крим, Севастополь, Бельбек
10 червня, 2024 понедiлок
Російським військовим ППО наказали евакуювати свої сім'ї із Криму, - "Атеш"
путін та Байден, війна в Україні
10 червня, 2024 понедiлок
"Мирна конференція - це розмова Байдена і Путіна один з одним": фейки та маніпуляції світових ЗМІ за 10 червня
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.34
    Купівля 40.34
    Продаж 40.91
  • EUR
    Купівля 43.44
    Продаж 44.3
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
11 червня
18:32
Вадим Сухаревський
Сухаревський назвав терміни виходу Сил безпілотних систем на бойові спроможності та принципи набору службовців
18:27
Росіяни посилили оборону Кримського моста, - моніторингова група
18:21
Фільм "Епізоди: Україна на Мундіалі" про збірну на Чемпіонаті світу - 2006 з'явився на Netflix 
18:19
Ексклюзив
російська бомба КАБ
Аналогічні КАБ західні авіабомби та радянські запаси: у Defense Express порівняли можливості України та РФ
18:10
Скинув вибухівку з БПЛА на цивільних: військовому РФ оголосили підозру в порушенні законів війни
18:06
світло
Графіки відключень світла 12 червня діятимуть по всій Україні
18:02
Артем Довбик, Ла Ліга, Жирона
Довбик може стати футболістом "Мілана"
17:55
Норвегія
Парламент Норвегії підтримав фінансування оборони на 140 млрд євро до 2036 року
17:31
Вдягала Зеленського та Тіну Кароль: на війні загинула стилістка і військовослужбовиця Шура Ялта Рязанцева
17:23
Окупанти, кримінал, росіяни
РФ планує завезти на ТОТ Запорізької області 50 тис. росіян, ОВА заявила про геноцид українців
17:21
окупант
Ворог підтягує резерви, - Синєгубов розповів про передислокацію російських військ на Харківщині
17:07
Енріке Кармо
Бразильці відмовились продати "Шахтарю" 17-річного півзахисника
17:04
Оновлено
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 69 боєзіткнень: які напрямки найгарячіші
17:00
Дональд Трамп
У палаті представників США створюють "групу реагування" на випадок обрання Трампа президентом, - Politico
16:48
Еммануель Макрон
Незалежно від результатів парламентських виборів: Макрон виключив можливість своєї відставки
16:42
Володимир Бражко і Віктор Циганков, збірна України
Молдова - Україна: букмекери дали прогноз на фінальний матч збірної перед Євро-2024
16:30
Аналітика
Андрій Єрмак та Дарія Зарівна
Хто відповідає за провали Офісу Президента в інфопросторі
16:25
поранений окупант
Партизани розсекретили інформацію про поранених російських військових з 36-ї ОМСБр
16:24
Очолив катівню на ТОТ Луганщини, імітував розстріли полонених: екскерівника колонії підозрюють у воєнному злочині
16:24
OPINION
Ірина Федорів
Медведчук програв суд. Чому зрадників з адвокатури доводиться вибивати поштучно?
16:17
Метро "Деміївська" (Київ"
Київський метрополітен спрогнозував терміни відновлення руху з Деміївської до Либідської
16:05
Spotify
Spotify представить дорожчу преміум-підписку з 40% націнкою: які переваги
15:58
Радослав Сікорський
РФ може тримати близько сотні тактичних ядерних боєголовок у Калінінградській області, - МЗС Польщі
15:50
військовий квиток, мобілізація
Зеленського закликали зберегти відстрочку чоловікам, які доглядають за людьми з інвалідністю ІІ групи
15:49
Зеленський провів зустрічі з президентом та канцлером Німеччини: обговорили Саміт миру та ситуацію на фронті
15:45
пенсіонери
Окупанти завозять на ТОТ активістів "Единой России" для збору даних про пенсіонерів, - Спротив
15:44
Партнерський матеріал
Війна та сімейне право в Україні: адвокатка розповіла, які зміни відбулись у процедурі розлучення після повномасштабного вторгнення та оголошення мобілізації
15:41
"Епіцентр". Херсон
Росіяни пошкодили або знищили майже 29 тис. цивільних об'єктів на Херсонщині
15:39
"Є медична таємниця": ведучий В'ячеслав Соломка прокоментував відпочинок в Іспанії
15:39
Єврокомісія пропонує продовжити тимчасовий захист біженцям з України до березня 2026 року
15:34
Володимир Зеленський
Настав час, коли союзники мають дати Україні зброю, щоб викинути росіян, - Зеленський
15:26
Ексклюзив
окупанти в Криму
Найближчими днями може відбутися різка активізація РФ на двох напрямках, - військовий експерт Снєгирьов
15:06
На війні загинув квір-артист і художник Артур Сніткус
15:04
Банк розвитку Ради Європи надасть Україні 100 млн євро на компенсації за знищене Росією житло
15:03
Маріуполь
Партизани виявили хаб перекидання боєприпасів у Маріуполі
14:55
Новини компаній
Залізна руда у контейнерах
 Полтавський ГЗК прокоментував клопотання прокуратури про заборону використання вагонів підприємства
14:42
Саміт ЄС, Олаф Шольц
"Ми не послабимо нашу підтримку України", - Шольц надіслав меседж Путіну
14:30
Після удару РФ по друкарні в Харкові українці замовили вчетверо більше книжок Vivat
14:30
Поліція
На Київщині затримали водійку, яка збила двох дітей і втекла
14:24
Новини компаній
TAS Group
Незважаючи на виклики війни, група ТАС демонструє розвиток: оптимізація процесів, пошук нових ринків та інноваційних рішень
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV