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Найближчими днями може відбутися різка активізація РФ на двох напрямках, - військовий експерт Снєгирьов

11 червня, 2024 вiвторок
15:26
Війна з Росією окупанти в Криму

Військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов не виключає активізацію противника на Харківському та Сумському напрямках найближчими днями

Зміст

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Ворог намагається використовувати тактику "тисячі порізів", тобто одночасно завдавати ударів по декількох напрямках з метою відволікання уваги від основного напрямку російського наступу - це Донецька область, це Покровський, Курахівський і Краматорський напрямки. Тому не виключаю, що найближчими днями буде різка активізація противника на Харківському та Сумському напрямках", - припустив Снєгирьов.

За словами військового експерта, контингенту російських військ, які зосереджені в районі Сумської області, не достатньо для проведення широкомасштабних операцій.

"Про події, які відбувалися напередодні на Сумщині можна говорити, що це була розвідка боєм. Інформація Кадирова щодо встановлення контролю над населеним пунктом Рижівка є спростованою самою російською стороною. Це так звані рейдові дії розвідувально-диверсійних груп. Така тактика є сталою для російських окупантів", - зауважив Снєгирьов.

  • Російські окупанти не захопили село Іванівське біля Часового Яру на Донеччині – воно перебуває під контролем Сил оборони України.
  • Від початку доби 11 червня на фронті відбулося 51 бойове зіткнення. Найбільш активні росіяни на Покровському та Лиманському напрямках.
     
Теги:
Новини
російська армія
Сумщина
ЗСУ
Рамзан Кадиров
Харківщина
Військові новини
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