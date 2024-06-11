Село Іванівське на Донеччині перебуває під контролем Сил оборони, – ОСУВ "Хортиця"

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Щодо Іванівського можу сказати таке: населений пункт належить Україні, Сили оборони контролюють ситуацію на тому напрямку", - сказав Волошин.

Він також наголосив, що війська РФ не припиняють штурмувати і обстрілювати цей населений пункт з усіх видів озброєння.

Зауважимо, що раніше аналітичний ресурс DeepState писав, що ворог просунувся біля Новопокровського, в Старомайорському та захопив Іванівське.