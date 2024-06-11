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Село Іванівське на Донеччині перебуває під контролем Сил оборони, – ОСУВ "Хортиця"

11 червня, 2024 вiвторок
12:58
Війна з Росією ППО, обстріл, ЗСУ

Російські окупанти не захопили село Іванівське біля Часового Яру на Донеччині – воно перебуває під контролем Сил оборони України

Зміст

Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі "Інтерфакс-Україна".

"Щодо Іванівського можу сказати таке: населений пункт належить Україні, Сили оборони контролюють ситуацію на тому напрямку", - сказав Волошин.

Він також наголосив, що війська РФ не припиняють штурмувати і обстрілювати цей населений пункт з усіх видів озброєння.

Зауважимо, що раніше аналітичний ресурс DeepState писав, що ворог просунувся біля Новопокровського, в Старомайорському та захопив Іванівське.

  • Також 10 червня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що місто Часів Яр повністю контролюється підрозділами Сил оборони України.
Теги:
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окуповані території
окупанти
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