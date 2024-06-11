Село Іванівське на Донеччині перебуває під контролем Сил оборони, – ОСУВ "Хортиця"
Російські окупанти не захопили село Іванівське біля Часового Яру на Донеччині – воно перебуває під контролем Сил оборони України
Про це повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин у коментарі "Інтерфакс-Україна".
"Щодо Іванівського можу сказати таке: населений пункт належить Україні, Сили оборони контролюють ситуацію на тому напрямку", - сказав Волошин.
Він також наголосив, що війська РФ не припиняють штурмувати і обстрілювати цей населений пункт з усіх видів озброєння.
Зауважимо, що раніше аналітичний ресурс DeepState писав, що ворог просунувся біля Новопокровського, в Старомайорському та захопив Іванівське.
- Також 10 червня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин повідомив, що місто Часів Яр повністю контролюється підрозділами Сил оборони України.
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