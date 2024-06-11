Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Ситуація контрольована: Генштаб повідомив про атаку росіян в напрямку Вовчанська

Ситуація контрольована: Генштаб повідомив про атаку росіян в напрямку Вовчанська

11 червня, 2024 вiвторок
11:03
Війна з Росією ЗСУ, військові

Від початку доби 11 червня на фронті відбулося 37 бойових зіткнень. На Харківському напрямку наразі триває ворожа атака в напрямку Вовчанська

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 10:00.

Протягом минулої доби 10 червня відбулося 100 бойових зіткнень. Загалом, росіяни завдали по позиціях українських військ та населених пунктах 62 авіаційних удари та здійснили понад 4000 обстрілів, 149 із них - з реактивних систем залпового вогню.

Сил оборони України 10 червня уразили 13 районів зосередження особового складу та техніки, сім засобів ППО, два засоби ракетних військ і артилерії, радіолокаційну станцію противника.

Загалом, минулої доби втрати російських окупантів склали 1100 осіб. Також ворог втратив 23 танки, 32 броньованих машини, 46 артилерійських систем, літак, 13 БпЛА оперативно-тактичного рівня, п’ять засобів ППО, одну РСЗВ, 58 автомобілів та 21 одиницю спеціальної техніки.

Ситуація на фронті 11 червня 

З початку поточної доби на фронті відбулося 37 бойових зіткнень. Окупанти здійснили два ракетні удари двома ракетами, чотири авіаційних удари десятьма керованими авіабомбами, задіяли 40 дронів-камікадзе і здійснили близько 500 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів.

На Харківському напрямку наразі триває атака окупантів в напрямку Вовчанська. У Генштабі кажуть, що ситуація контрольована.

Минулої доби на напрямку загарбники втратили 79 осіб живої сили, 26 з них – безповоротно. Знищено танк, три бойові броньовані машини, дев’ять автомобілів та шість одиниць спецтехніки. Пошкоджено два танки, одну ББМ та три артсистеми. Уражено 22 укриття особового складу ворога та один склад з боєприпасами.

На Куп’янському напрямку українські воїни відбивають дві атаки російських загарбників в районі Берестового. Ситуація під контролем наших захисників.

На Лиманському напрямку наші війська відбивали вісім спроб окупантів покращити тактичне положення. Ворог концентрує свої зусилля неподалік Тернів. Там відбито один штурм, три боєзіткнення продовжуються. Також бойові дії тривають в районах Дружелюбівки, Невського та Григорівки.

На Сіверському напрямку успішно відбито п’ять спроб окупантів просунутись уперед в районах Верхньокам’янського та Виїмки. Біля останнього населеного пункту одне бойове зіткнення ще триває.

На Краматорському напрямку з початку доби відбулося три штурми противника. Один, в районі Часового Яру, відбито. Бойові дії продовжуються в районах Кліщіївки та Андріївки.

На Покровському напрямку українські захисники вживають заходів щодо недопущення просування російських військ в глибину української території. Ворог продовжує спроби прориву нашої оборони у районах Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої і Яснобродівки. На цей час триває сім бойових зіткнень. Ситуація під контролем Сил оборони України.

За уточненою інформацією, на Покровському напрямку, вчора ворог втратив 259 окупантів вбитими та пораненими, знищено танк, дві бойові броньовані машини, шість автомобілів та дозвуковий штурмовик Су-25. Пошкоджено два ворожих танки та чотири бойових броньованих машини.

На Курахівському напрямку ворог двічі розпочинав штурмові дії. Поблизу Парасковіївки атаку успішно відбито. Бій триває в районі Красногорівки.

Вчора на цьому напрямку росіяни втратили 76 осіб вбитими та пораненими, знищено чотири танки, чотири ББМ та чотири автомобілі.

На Гуляйпільському напрямку ворог активізувався у районі Чарівного – триває три бойових зіткнення. Окупанти отримують жорстку відсіч, кажуть у Генштабі.

На Оріхівському напрямку російський агресор здійснив чотири спроби покращити тактичне положення в районі Малої Токмачки і Щербаків.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

  • Втрати армії РФ в Україні сягнули 520 тис. військових від початку повномасштабної війни.
Теги:
Україна
Росія
Запоріжжя
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
Харківщина
втрати окупантів
Читайте також:
Крим ППО ракетний удар окуповані території ЗСУ
10 червня, 2024 понедiлок
"Росіяни грають з нами в гру": полковник ЗСУ Селезньов про ураження ЗРК С-400 та С-300 в окупованому Криму
Володимир Путін
10 червня, 2024 понедiлок
"Путін скаженіє": у ГУР розповіли про реакцію Кремля на ураження Су-57
Крим, Севастополь, Бельбек
10 червня, 2024 понедiлок
Російським військовим ППО наказали евакуювати свої сім'ї із Криму, - "Атеш"
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.35
    Купівля 40.35
    Продаж 40.92
  • EUR
    Купівля 43.46
    Продаж 44.32
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
11 червня
12:13
"Як на це відреагують військові?": Терехов не розглядає варіанту евакуації Харкова
12:10
Ексклюзив
Володимир Зеленський під час виступу в парламенті Франції
Україні важливо відновити усі енергообʼєкти до зими, - Зеленський
12:06
Максим Денщік
У Запоріжжі невідомий застрелив директора департаменту правового забезпечення Запорізької міськради Денщіка: нападника розшукують
12:05
Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає на конференції з відновлення України в Берліні, Німеччина, 11 червня 2024 р.
Попри важні наслідки війни: Шольц спрогнозував ріст економіки України у 2024 році
11:47
Ексклюзив
Зеленський і Шольц
Майбутнє України в ЄС і ми дотримаємось своєї обіцянки, - Шольц
11:46
Документальний фільм"Легіони світла"
"Можуть добровільно розірвати контракт": у ГУР розповіли, на яких умовах воюють іноземці в Україні
11:43
енергетика
Пільгові кредити та міні-ТЕЦ по країні: Нацбанк посилить фінансування проєктів відбудови енергетики
11:42
Олаф Шольц
Німеччина поставить в Україну третю систему Patriot, установку IRIS-T, Gepard та боєприпаси: Шольц назвав терміни
11:41
Семен Кривонос, директор НАБУ
Ймовірний витік інформації в НАБУ: директор бюро Кривонос прокоментував ситуацію
11:41
електроенергія
Години відключень продовжені: ситуація в енергосистемі на 11 червня
11:25
електроенергія
Ситуація в енергетиці 11 червня: на Київщині екстрені відключення, в низці регіонах - зміни в графіках
11:11
Новини компаній
Амерікан Юніверсіті Київ
American University Kyiv, який працює в Україні за американськими освітніми стандартами, розпочав набір на магістратуру
11:05
Огляд
світ, міжнародний огляд
Відставка Найєма підкреслює напруженість в Україні та для чого Росія почала антикорупційні заходи у Кремлі. Акценти світових ЗМІ 11 червня
11:00
У США обвалився міст після того, як в нього врізалося судно
Балтиморський судноплавний канал повністю відновили після обвалу моста
10:47
Ексклюзив
Окупанти
Скільки окупантів мають гинути в Україні щомісяця, щоб росіяни вийшли на вулицю: думка воєнного експерта Черника
10:37
Іноземні студенти у Росії
РФ перестала видавати навчальні візи іноземним студентам, щоб залучити до лав російської армії, - ЦНС
10:19
Оновлено
"Азову" дозволили використовувати американську зброю. У бригаді відреагували
10:17
Готували російські удари по оборонних об’єктах Запоріжжя: двох братів підозрюють у держзраді
10:07
Оновлено
У Росії розпочався другий етап тактичних ядерних навчань
10:05
На Донеччині минулої доби через обстріли загинула людина, 9 поранених
09:59
Засідання Керівного комітету Координаційної платформи донорів України у Берліні
Партнери запевнили Україну у фінансовій допомозі до кінця 2024 року, - Марченко
09:59
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 11 червня: скільки коштують долар та євро
09:48
OPINION
Віталій Портников
Навіщо Путін летить до Кім Чен Ина?
09:46
Пенні Пріцкер
"Україна має вікно можливостей": Пріцкер озвучила умови успіху Києва на шляху інтеграції в ЄС і НАТО
09:39
Ексклюзив
Просування росіян в Іванівському біля Часового Яру не вплине на стійкість оборони ЗСУ, - Згурець
09:31
До застосунку "Повітряна тривога" додали техніки психологічної самодопомоги
09:19
Південна Корея
У Південній Кореї заявили, що кілька військових КНДР перетнули їхній кордон
09:12
СБУ проводить безпекові заходи в урядовому кварталі Києва. Подробиці
08:40
Лісова пожежа, ліс, лісові пожежі
На окупованій Луганщині від початку року пожежі знищили 7 тис. га лісів
08:30
Оновлено
У лікарні помер чоловік, поранений унаслідок обстрілу Харкова 10 червня
08:18
Ілон Маск
Маск заявив, що заборонить використовувати у своїх компаніях ґаджети Apple з інтегрованим ШІ
08:18
Обстріл Костянтинівки 10 червня
Окупанти вночі скинули авіабомбу на житловий квартал Костянтинівки: постраждали 5 цивільних
07:52
Дональд Трамп
Виборча кампанія Байдена офіційно назвала Трампа "засудженим злочинцем"
07:41
Оновлено
Су-34
У Північній Осетії розбився російський Су-34
07:13
Інфографіка
втрати окупантів
Втрати армії РФ в Україні сягнули 520 тис. військових від початку повномасштабної війни
07:02
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Росіяни утримують в Чорному морі один ракетоносій, ще три - в Азовському морі
06:55
Андрій Ярмоленко (ліворуч), Україна - Молдова
Молдова - Україна: де та коли дивитися товариський матч перед Євро-2024
06:40
російська армія, мобілізація
Росія почала вербувати на війну проти України ув'язнених жінок, - NYT
06:35
Відкриття бюро Української комунікаційної групи. 10 червня, Варшава
США та Польща допоможуть Україні боротися проти пропаганди та фейків РФ
06:24
Apple презентувала систему штучного інтелекту Apple Intelligence
Apple презентувала систему штучного інтелекту Apple Intelligence
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV