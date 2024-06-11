Втрати армії РФ в Україні сягнули 520 тис. військових від початку повномасштабної війни
За минулу добу російсько-української війни Сили оборони знищили літак окупантів, понад 1000 військових, а також десятки одиниць ворожої техніки
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 520 850 (+1110) осіб,
- танків ‒ 7902 (+23) од,
- бойових броньованих машин - 15 176 (+32) од,
- артилерійських систем – 13 690 (+46) од,
- РСЗВ – 1099 (+1) од,
- засобів ППО ‒ 842 (+5) од,
- літаків – 359 (+1) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 023 (+13) од,
- крилатих ракет ‒ 2278 (+1) од,
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18 676 (+58) од,
- спеціальної техніки ‒ 2288 (+21) од.
На російському великому протичовновому кораблі "Адмірал Левченко", який розташований у Баренцовому морі, 10 червня сталася пожежа.
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