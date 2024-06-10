У Баренцовому морі горить російський військовий корабель "Адмірал Левченко", - ВМС ЗСУ

Про це повідомив речник військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Горить-палає техніка ворожа. А точніше великий протичовновий корабель "Адмірал Левченко" у Баренцовому морі. Триває боротьба за живучість, сподіваємося, марна. Так буває, коли "свєрхдєржава" отримує санкції від України і не може обслуговувати самостійно двигуни, вироблені у Миколаєві. 10 років не вистачило на вирішення цієї проблеми. Одна з установок і запалала", - написав він.

За його словами, екіпаж корабля налічує кількасот осіб.