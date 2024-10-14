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Росіяни намагаються вийти на південь Покровська, - майор запасу НГУ Гетьман

Марина Клюєва
14 жовтня, 2024 понедiлок
20:59
Війна з Росією Покровськ

Майор запасу НГУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман зазначив, що росіяни намагаються знайти найбільш слабку лінію оборони українських захисників

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Про це він розповів в етері Еспресо.

"Чому Курахівський напрямок був найбільш гарячим, а не, наприклад, Покровський чи Торецький - росіяни намагаються знайти, де найбільш слабка лінія нашої оборони, з їхньої точки зору щонайменше. І тому давайте пригадаємо, за останній, скажімо так, місяць на чому була зосереджена наша увага. Вона була зосереджена то на Покровському напрямку, то на Торецькому напрямку, то на Курахівському напрямку, я маю на увазі саме цю ділянку фронту. Тобто ворогу не вдалося підійти ближче ніж на 7-8 кілометрів до Покровська. Це добре, бо ближче - це вже відстань пострілу з мінометів", - зазначив він. 

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Майор запасу НГУ зазначив, що нараз росіяни намагаються тиснути з Курахівського напрямку, щоб вийти на південь Покровська.

"Тому вони намагалися оточити це місто з флангів. Тобто з півночі - з Торецького напрямку, з півдня - з Курахівського напрямку. Це цілком зрозуміла тактика з військової точки зору, тому вони на півночі біля Нью-Йорка на Торецькому напрямку зробили контрудари, там вони трішки, скажімо так, заспокоїлись. Хоча в Торецьку зараз йдуть, дійсно, вже вуличні бої, просуваються росіяни потроху, а з Курахівського напрямку вони намагаються тиснути, щоб вийти на південь Покровська, там теж йдуть важкі бої",  додав Олексій Гетьман.

  • 14 жовтня повідомлялось, що у Торецьку не лишилося цілих будинків та укриттів для цивільних і військових, що дозволяє російським окупантам займати нові райони.
Теги:
Україна
військові
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Військові новини
Покровськ
Торецьк
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