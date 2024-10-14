У Торецьку не лишилося цілих будинків і укриттів, окупанти займають нові райони, - ОТУ "Луганськ"
У Торецьку не лишилося цілих будинків та укриттів для цивільних і військових, що дозволяє російським окупантам займати нові райони
Про це повідомила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в ефірі телемарафону.
За її словами, ситуація змінюється дуже швидко.
"На жаль, ворог продовжує штурмувати наші позиції, і в Торецьку не лишилося цілих будинків. Нині місто більше нагадує безлюдну планету: жодних укриттів як для цивільних, так і для військових там немає і, на жаль, це дозволяє ворогу займати нові райони, але вже випаленої землі", - розповіла речниця.
Бобовнікова заявила, що росіяни перевдягаються в цивільне, щоб дістатися українських позицій. Така тактика характерна для дій ворога у містах, зокрема й у районі Часового Яру, додала вона.
Речниця додала, що в Торецьку росіяни зазнають величезних втрат, але керівництво армії РФ "обіцяє їм золоті гори".
"Вони там збільшують виплати по двухсотих. На жаль, звичайні Ваньки Росії купуються на це і радісно йдуть на контракт помирати в Україну", - розповіла речниця ОТУ "Луганськ".
- Станом на 11 жовтня росіяни намагаються якнайшвидше захопити Торецьк, близько 40-50% території якого досі знаходиться під контролем ЗСУ.
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