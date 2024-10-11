Під контролем ЗСУ залишається 40-50% Торецька, - МВА
Росіяни намагаються якнайшвидше захопити Торецьк, близько 40-50% території якого досі знаходиться під контролем ЗСУ
Про це заявив начальник Торецької МВА Василь Чинчик в ефірі телемарафону.
"За останню добу росіянам не вдалося просунутися. Військовослужбовці докладали всіх зусиль, щоб у ворога не було успіху. На вчорашній день не зафіксовано ні одного просування, ні захоплення жодної позиції і, ні одного будинку, що житлової забудови, що об'єкта критичної інфраструктури на території громади", - розповів він.
За словами очільника МВА, росіяни намагаються й докладає всіх зусиль, щоб якнайшвидше захопити місто.
"Орієнтовно в районі 40-50% міста можна сказати знаходиться під контролем ЗСУ. Інша територія - ворогом захоплена. І ворог намагається й докладає всіх зусиль, щоб в найкоротші терміни повністю захопити місто. Але ЗСУ, сили спротиву дають гідну відсіч і утримують позиції в міру можливостей", - заявив Чинчик.
Він наголосив, що продовжується евакуація цивільних із Торецька, хоча й зі значними труднощами.
"Ми докладаємо всіх зусиль. На жаль, на сьогодні, ті люди, які залишилися, а їх залишилося близько 1 150 осіб, вони якщо виходять, то мінімум з документами, що засвідчують особу. І то навіть і їх (документів - ред.) немає, тому що вони десь згоріли, або десь у підвалах, або десь у квартирах. Якщо брати вчорашній день, то 7 осіб вдалося вивезти з території громади. 3 - за допомогою співробітників Нацполіції, 4 - за сприяння військовослужбовців", - зазначив Чинчик.
Очільник МВА зауважує, що на сьогодні безпекова складова у Торецьку дозволяє лише "в певні проміжки часу, коли наступає затишшя або десь сприятливі погодні умови для того, щоб можна було якнайближче в'їхати в місто і евакуювати населення".
- Начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик зазначив, що росіяни систематично обстрілюють місто, використовуючи важку артилерію й тактичну авіацію.
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