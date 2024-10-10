У Торецьку не залишилось жодного вцілілого будинку, - начальник МВА Чинчик
Начальник Торецької міської військової адміністрації Василь Чинчик зазначив, що росіяни систематично обстрілюють місто, використовуючи важку артилерію й тактичну авіацію
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Ситуація в місті напружена. Росіяни постійно здійснюють обстріли, систематично використовуючи важку артилерію та тактичну авіацію, щоб завдати максимальної шкоди не лише об'єктам критичної інфраструктури, а й житловій забудові. Будинки, приватний сектор і всі об'єкти, які розташовані на території громади, знищені, частково зруйновані або пошкоджені. Немає жодного вцілілого будинку, який би не постраждав внаслідок збройної агресії РФ", - наголосив Чинчик.
За словами начальника Торецької міської військової адміністрації, на території громади залишається близько 1150 людей. Дітей немає, оскільки під час евакуації в примусовий спосіб першочергово були евакуйовані сім'ї з дітьми.
"У місті відсутні газопостачання, електропостачання, а також буде відсутнім теплопостачання. Тобто на сьогодні будь-які блага на території громади відсутні, окрім технічної води, яку люди можуть отримувати зі свердловин", - додав Чинчик.
- Росіяни продовжують просуватися по вулиці Центральній у Торецьку на Донеччині. У місті тривають динамічні бої й ситуація змінюється щогодини.
- На російсько-українському фронті протягом минулої доби відбулося 149 бойових зіткнень.
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