Генштаб: з початку доби на фронті найважче на Курахівському напрямку, по Курській області росіяни запустили 15 КАБів

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 9 жовтня.

"Українські воїни продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту і в тилу", - наголосили у Генштабі.

Російські загарбники запустили по території України 3 ракети. Також завдали 58 авіаударів (скинули 104 КАБів), залучили 694 дрони-камікадзе. Ворог здійснив 3324 обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах.

З початку доби на цей час зафіксовано 119 бойових зіткнень.

Ситуація на фронті

На Харківському напрямку окупанти впродовж дня 4 рази атакували в районі Вовчанська та Тихого. Під бомбардування потрапили населені пункти Цупівка, Липці та Слатине.

напрямку окупанти впродовж дня 4 рази атакували в районі Вовчанська та Тихого. Під бомбардування потрапили населені пункти Цупівка, Липці та Слатине. 17 разів ворог штурмував позиції українських військових на Куп’янському напрямку поблизу Кучерівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Вишневого, Новоосинового, Зеленого Гаю та Кругляківки. 5 боєзіткнень тривають дотепер.

напрямку поблизу Кучерівки, Петропавлівки, Степової Новоселівки, Вишневого, Новоосинового, Зеленого Гаю та Кругляківки. 5 боєзіткнень тривають дотепер. Райони населених пунктів Греківка, Андріївка, Макіївка, Невське, Катеринівка та Торське, що на Лиманському напрямку, 18 разів були атаковані російськими загарбниками. Захисники України відбили 16 атак ворога. Бої тривають неподалік Дружелюбівки та Новосадового.

напрямку, 18 разів були атаковані російськими загарбниками. Захисники України відбили 16 атак ворога. Бої тривають неподалік Дружелюбівки та Новосадового. 7 штурмових дій в районі Міньківки, Часового Яру, Олександро-Шультиного, Білої Гори та Ступочок на Краматорському напрямку здійснили окупанти протягом сьогоднішнього дня. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони.

напрямку здійснили окупанти протягом сьогоднішнього дня. Ситуація під контролем підрозділів Сил оборони. Торецький напрямок: тут агресори за підтримки авіації 11 разів атакували поблизу Торецька, Неліпівки, Щербинівки та Диліївки.

напрямок: тут агресори за підтримки авіації 11 разів атакували поблизу Торецька, Неліпівки, Щербинівки та Диліївки. Висока інтенсивність бойових дій зберігається на Покровському напрямку. Кількість боєзіткнень зросла до 25. Загарбники продовжують натиск на наші позиції поблизу Сухої Балки, Новоторецького, Миролюбівки, Крутого Яру, Променя, Лисівки, Сухого Яру та Селидового. Нашими захисниками на цей час зупинено 23 атаки. Основні зусилля - 13 штурмів, ворог сьогодні сконцентрував біля Селидового, де два боєзіткнення тривають по цей час.

напрямку. Кількість боєзіткнень зросла до 25. Загарбники продовжують натиск на наші позиції поблизу Сухої Балки, Новоторецького, Миролюбівки, Крутого Яру, Променя, Лисівки, Сухого Яру та Селидового. Нашими захисниками на цей час зупинено 23 атаки. Основні зусилля - 13 штурмів, ворог сьогодні сконцентрував біля Селидового, де два боєзіткнення тривають по цей час. На Курахівському напрямку відбулось найбільше бойових зіткнень різної інтенсивності. Всього станом на цей час зафіксовано 31 спробу захопити наші позиції, 3 з яких тривають дотепер. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Гірника, Новоселидівки, Курахівки, Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Антонівки.

напрямку відбулось найбільше бойових зіткнень різної інтенсивності. Всього станом на цей час зафіксовано 31 спробу захопити наші позиції, 3 з яких тривають дотепер. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах Гірника, Новоселидівки, Курахівки, Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Костянтинівки, Катеринівки та Антонівки. 6 разів агресор штурмував передній край нашої оборони в районах Богоявленки на Времівському напрямку за сьогодні. Українські воїни зупинили всі спроби потіснити їх з позицій, до того ж окупанти залучали штурмову авіацію – били НАРами по населеному пункту Роздольне.

напрямку за сьогодні. Українські воїни зупинили всі спроби потіснити їх з позицій, до того ж окупанти залучали штурмову авіацію – били НАРами по населеному пункту Роздольне. На Придніпровському напрямку 4 атаки на позиції наших воїнів зазнали невдачі.

напрямку 4 атаки на позиції наших воїнів зазнали невдачі. Сили оборони продовжують операцію в Курській області. За наявними даними, росіяни завдали 7 авіаційних ударів, застосувавши 15 КАБ, та здійснили 165 артилерійських обстрілів по населених пунктах Курщини.

"Окремо варто відзначити воїнів 38 окремої бригади морської піхоти, 14 бригади оперативного призначення імені Івана Богуна, 425 окремого штурмового батальйону, які мужньо тримають позиції, вміло відбивають ворожі атаки, завдаючи загарбникам відчутних втрат", - йдеться у зведенні.

На Покровському напрямку росіяни втратили 189 осіб вбитими та пораненими. Також знищено 3 засоби РЕБ, артилерійську систему, 2 автомобілі, багі та мотоцикл. Пошкоджено гармату та бойову броньовану машину.