РФ минулої доби на війні в Україні втратила 1080 військових, 41 артсистему та 49 БПЛА
Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні 1080 військових. Сили оборони знищили 41 артилерійську систему та 49 безпілотників
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 10.10.24 орієнтовно становили:
- особового складу – близько 665 200 (+1080) осіб;
- танків – 8945 (+1) од.;
- бойових броньованих машин – 17765 (+14) од.;
- артилерійських систем – 19263 (+41) од.;
- РСЗВ – 1225 (+2) од.;
- засоби ППО – 976 (+3) од.;
- літаків – 369 (+0) од.;
- гелікоптерів – 328 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16767 (+49).;
- крилатих ракет – 2619 (+1).;
- кораблів /катерів – 28 (+0) од.;
- підводних човнів – 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26314 (+74) од.;
- спеціальної техніки – 3386 (+1).
У Генштабі додали, що дані уточнюються.
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У середу, 9 жовтня, Сили оборони України успішно уразили базу зберігання безпілотників "шахедів" у Краснодарському краї РФ.
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