"Ситуація змінюється буквально за години": в ОТУ "Луганськ" розповіли про бої в Торецьку
Росіяни продовжують просуватися по вулиці Центральній у Торецьку на Донеччині. У місті тривають динамічні бої й ситуація змінюється щогодини
Про це повідомила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в етері телемарафону.
"Ситуація незмінна - ми стримуємо ворога на вулиці Центральній... Однак бої в місті дуже динамічні. Десь вони заходять, і ми їх знищуємо і відкидаємо, десь вони можуть захопити якийсь під’їзд, і ми так само їх відкидаємо. Тому ситуація дуже сильно різниться там буквально за години", - сказала вона.
Також Бобовнікова зауважила, що російська армія намагається штурмувати позиції українських військових не лише в Торецьку, а в районах Часового Яру, Нью-Йорка, що на Сіверському напрямку.
"Переважно вони намагаються штурмувати маленькими групками по 3, 4, 5 осіб, які зазнають значних втрат. Хтось тікає, хтось повертається назад, і вони знову й знову нас штурмують", - додала речниця.
Водночас Бобовнікова зазначила: проти ЗСУ воюють кадрові піхотні частини армії РФ, спецпідрозділи й артилерія.
- Напередодні, 7 жовтня, ОТУ "Луганськ" повідомило, що російські окупанти зайшли на східну околицю Торецька.
- Раніше аналітики DeepState повідомляли, що росіяни мають успіхи у Торецьку.
- Станом на 9 жовтня в Торецьку, на територію якого змогли ввійти російські загарбники, перебувала понад тисяча мирних жителів, які не хочуть їхати з міста.
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