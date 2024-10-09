"Ситуація змінюється буквально за години": в ОТУ "Луганськ" розповіли про бої в Торецьку

Про це повідомила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова в етері телемарафону.

"Ситуація незмінна - ми стримуємо ворога на вулиці Центральній... Однак бої в місті дуже динамічні. Десь вони заходять, і ми їх знищуємо і відкидаємо, десь вони можуть захопити якийсь під’їзд, і ми так само їх відкидаємо. Тому ситуація дуже сильно різниться там буквально за години", - сказала вона.

Також Бобовнікова зауважила, що російська армія намагається штурмувати позиції українських військових не лише в Торецьку, а в районах Часового Яру, Нью-Йорка, що на Сіверському напрямку.

"Переважно вони намагаються штурмувати маленькими групками по 3, 4, 5 осіб, які зазнають значних втрат. Хтось тікає, хтось повертається назад, і вони знову й знову нас штурмують", - додала речниця.

Водночас Бобовнікова зазначила: проти ЗСУ воюють кадрові піхотні частини армії РФ, спецпідрозділи й артилерія.