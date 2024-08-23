Росіяни намагаються захопити ключову висоту в районі Покровська, - DeepState

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"На Донецькому напрямку ситуація залишається складною і погіршується. Останні оновлення свідчать про те, що ворог захопив Новогродівку і намагається закріпитися там, зокрема в багатоповерхівках. Він також намагається пробиватися і посилювати свої позиції. Росіяни просуваються південніше, зокрема в районі Птичого, де відбулися зміни", - пояснив Погорілий.

За словами співзасновника та аналітик DeepState, на південний захід від Птичого розташована одна з ключових висот біля Покровська, яку росіяни намагаються захопити.

"Ця висота простягається до Селидового. Якщо росіяни займуть цю висоту, це створить серйозні проблеми для українських військових, які перебувають у низинах або біля річки Вовча. Ситуацію поки що не вдалося стабілізувати. В районі розгорнута неймовірна кількість особового складу РФ. Сили оборони України докладають максимальних зусиль, щоб зупинити просування ворога, але ситуація залишається складною", - зазначив Погорілий.