Росіяни намагаються захопити ключову висоту в районі Покровська, - DeepState
Співзасновник та аналітик DeepState Роман Погорілий наголосив, що на Донецькому напрямку ситуація погіршується
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"На Донецькому напрямку ситуація залишається складною і погіршується. Останні оновлення свідчать про те, що ворог захопив Новогродівку і намагається закріпитися там, зокрема в багатоповерхівках. Він також намагається пробиватися і посилювати свої позиції. Росіяни просуваються південніше, зокрема в районі Птичого, де відбулися зміни", - пояснив Погорілий.
За словами співзасновника та аналітик DeepState, на південний захід від Птичого розташована одна з ключових висот біля Покровська, яку росіяни намагаються захопити.
"Ця висота простягається до Селидового. Якщо росіяни займуть цю висоту, це створить серйозні проблеми для українських військових, які перебувають у низинах або біля річки Вовча. Ситуацію поки що не вдалося стабілізувати. В районі розгорнута неймовірна кількість особового складу РФ. Сили оборони України докладають максимальних зусиль, щоб зупинити просування ворога, але ситуація залишається складною", - зазначив Погорілий.
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