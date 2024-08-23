Якщо ворог захопить Покровськ, ми втратимо ще один логістичний шлях, - майор НГУ Кожубенко

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Для Лимано-Бахмутського напрямку захоплення росіянами Покровська означає втрату ще одного важливого логістичного маршруту. Для України це також буде втрата ще одного великого міста", - наголосив Кожубенко.

За словами офіцера секції планування бригади "Рубіж", противник не зняв з Лимано-Бахмутського напрямку резерви на Курщину.

"Росіяни продовжують штурмові або наступальні дії — іноді більшими, іноді меншими підрозділами. Тому ми не спостерігаємо значного зменшення їхньої активності. Немає інформації про те, що противник перекидає свої сили з нашого напрямку", - пояснив Кожубенко.

Майор НГУ також додав, що бригада "Рубіж" стоїть на своїх позиціях і не дозволяє противнику просунутися на напрямках удару, де росіяни наразі проводять штурмові дії.