Якщо ворог захопить Покровськ, ми втратимо ще один логістичний шлях, - майор НГУ Кожубенко
Офіцер секції планування бригади "Рубіж" майор НГУ Дмитро Кожубенко зазначив, що противник не зняв з Лимано-Бахмутського напрямку резерви на Курщину
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Для Лимано-Бахмутського напрямку захоплення росіянами Покровська означає втрату ще одного важливого логістичного маршруту. Для України це також буде втрата ще одного великого міста", - наголосив Кожубенко.
За словами офіцера секції планування бригади "Рубіж", противник не зняв з Лимано-Бахмутського напрямку резерви на Курщину.
"Росіяни продовжують штурмові або наступальні дії — іноді більшими, іноді меншими підрозділами. Тому ми не спостерігаємо значного зменшення їхньої активності. Немає інформації про те, що противник перекидає свої сили з нашого напрямку", - пояснив Кожубенко.
Майор НГУ також додав, що бригада "Рубіж" стоїть на своїх позиціях і не дозволяє противнику просунутися на напрямках удару, де росіяни наразі проводять штурмові дії.
- Протягом доби 22 серпня на фронті відбулося 144 бойових зіткнення. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 атаки окупантів.
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