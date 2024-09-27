Росіяни обстріляли Харків, влучивши у приватний будинок
У п'ятницю, 27 вересня, російська армія обстріляла Харків. Зафіксовано влучання у приватний будинок у Київському районі міста. Спалахнула пожежа
Про вибухи у місті о 16:59 повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.
"У Харкові було чутно вибух - місто під ударом ворожої авіації. Можливі повторні пуски КАБів - будьте обережні", - написав він.
Згодом Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА повідомив про влучання у Київському районі міста.
"КАБ влучив у приватний будинок у Київському районі. На цю хвилину - без постраждалих", - додав він.
О 17:10 Терехов заявив, що на місці влучання спалахнула пожежа.
"На місці ворожого удару виникла пожежа. Інформація про постраждалих на дану хвилину не надходила", - зазначив міський голова.
Пізніше Синєгубов уточнив, що КАБ влучив у відкриту територію Київського району. Є загорання трави.
За словами Терехова, станом на 17:27 унаслідок ворожої атаки постраждали кілька приватних будинків.
"Є загроза розповсюдження вогню на місці влучання ворожого КАБу. Всі відповідні служби та волонтери працюють біля епіцентру вибуху. Інформація про постраждалих не надходила", - додав він.
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