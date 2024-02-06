Росіяни обстріляли Марганець на Дніпропетровщині: є постраждалі
Російські терористи удень вівторка, 6 лютого, атакували безпілотником місто Марганець Дніпропетровської області. Через обстріл поранення отримали двоє місцевих жителів
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Зазначається, що по місту ворог вгатив дроном-камікадзе.
Унаслідок російського обстрілу поранень зазнала 50-річна жінка, вона лікуватиметься вдома. Ще один місцевий - чоловік 63 років - госпіталізований у стані середньої тяжкості.
Крім того, у місті пошкоджені 4 приватні будинки та авто.
Фото: Дніпропетровська ОВА
Фото: Дніпропетровська ОВА
- Того ж дня російські окупанти атакували за допомогою безпілотника місто Берислав Херсонської області, унаслідок чого поранення отримала місцева жителька.
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