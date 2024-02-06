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Росіяни обстріляли Марганець на Дніпропетровщині: є постраждалі

6 лютого, 2024 вiвторок
13:13
Війна з Росією Наслідки обстрілу Марганця 6 лютого

Російські терористи удень вівторка, 6 лютого, атакували безпілотником місто Марганець Дніпропетровської області. Через обстріл поранення отримали двоє місцевих жителів

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що по місту ворог вгатив дроном-камікадзе. 

Унаслідок російського обстрілу поранень зазнала 50-річна жінка, вона лікуватиметься вдома. Ще один місцевий - чоловік 63 років - госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Крім того, у місті пошкоджені 4 приватні будинки та авто. 

Наслідки обстрілу Марганця 6 лютого

Фото: Дніпропетровська ОВА


Наслідки обстрілу Марганця 6 лютого

Фото: Дніпропетровська ОВА

 
  • Того ж дня російські окупанти атакували за допомогою безпілотника місто Берислав Херсонської області, унаслідок чого поранення отримала місцева жителька.
Теги:
Україна
російська армія
Дніпропетровщина
безпілотник
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