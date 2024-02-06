Росіяни обстріляли Марганець на Дніпропетровщині: є постраждалі

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Зазначається, що по місту ворог вгатив дроном-камікадзе.

Унаслідок російського обстрілу поранень зазнала 50-річна жінка, вона лікуватиметься вдома. Ще один місцевий - чоловік 63 років - госпіталізований у стані середньої тяжкості.

Крім того, у місті пошкоджені 4 приватні будинки та авто.

Фото: Дніпропетровська ОВА

Фото: Дніпропетровська ОВА