Росіяни переконані, що ЗСУ - це терористи, які тримають в заручниках цілі міста, - ексмер Херсона Миколаєнко

Про це розповів у інтерв'ю Еспресо колишній міський голова Херсона Володимир Миколаєнко, який понад три роки провів в полоні росіян.

Він розповів про розмови з росіянами під час полону.

"Намагались, але, знаєте, вони в будь-якому випадку були переконані, що праві, і що правда на їхньому боці, а ми якісь малорозумні люди, якісь просочені пропагандою, і взагалі по наших вулицях ходить Правий сектор, Азов, Айдар, залякують людей, а так люди взагалі хотіли би бачити російську армію і зустрічати їх квітами, хлібом та сіллю. І вони вважали, що виключно оці "фашисти" заважають людям здійснити свою волю. Вони, знаєте, там переконані в тому, що, як вони казали, Збройні сили України - це терористична організація, яка тримає у заручниках цілі міста в Україні. От уявіть собі. Оце от до цього вони уже дійшли", - сказав Миколенко.

Ексмер додав, що стосується спілкування особистого, їм заборонено з нами виходити на якісь контакти, зв'язок, але вони абсолютно щиро відповіли на його питання.

"Коли дійсно було дуже погано, я був переконаний, були такі думки, що навряд чи я вже повернусь з цього полону. Я задав одному із слідчих питання: чи відбувається обмін тілами, чи ви мене там десь під парканом кинете, щоб собаки розтягнули. Він каже: "Ні, обмін тілами ніхто не відміняв". Це було, знаєте, також певним позитивом для мене, тому що я розумів, що мої рідні хоч тіло отримають. Слава Богу, що такого не сталось. Але вони мені обіцяли, що ти ніколи з в'язниці не вийдеш, ти тут і вже помреш. Ну і дійсно, у них такі були настрої, тому я вважаю своє звільнення просто дивом", - підсумував він.