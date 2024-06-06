Росіяни планують сформувати на ТОТ чотирьох областей України новий "федеральний округ"
Російська Федерація має намір до кінця 2024 року сформувати на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей новий так званий федеральний округ
Про це повідомляє очільниця Бердянської МВА Вікторія Галіціна.
Таку ідею Кремля оголосив "губернатор Запорізької області" Євген Балицький. Він зазначив, що ТОТ Запоріжжя, Херсонщини, Луганщини та Донеччині мають увійти у склад нового "федерального округу" до кінця цього року.
Галіціна додає, що його, ймовірно, назвуть "сакральним для росіян словом "Новороссія".
"Такі плани окупантів підкреслюють їхнє прагнення легітимізувати свою агресію та закріпити контроль над українськими землями, намагаючись стерти українську ідентичність та культуру", - додає очільниця Бердянської МВА.
- 6 червня стало відомо, що росіяни погрожують жителям окупованого Рубіжного ув'язненням через скарги на місцеву "владу".
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