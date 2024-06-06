Росіяни погрожують жителям окупованого Рубіжного ув'язненням через скарги на місцеву "владу"

Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зокрема він розповів, що на тимчасово окупованих територіях невдоволеним "владою" погрожують ув'язненням до трьох років.

Так жителі тимчасово окупованого Рубіжного неодноразово скаржилися на так званого очільника муніципального округу. Вони писали листи навіть російському диктатору Путіну.

Загарбники відповіли.

"У листі окупанти пояснили, що за "наклеп" на нову "владу" можна отримати 3 роки позбавлення волі. За висловлювання у соціальних мережах – також передбачене покарання у вигляді штрафу", - написав Лисогор.

Також росіяни продовжують рейди на ТОТ - відбирають продукти та побутові речі.

"Зокрема, у Марківці, Новопскові, Бондарівці та Лісній Поляні окупанти забирають продукти харчування та побутові речі із будинків та магазинів. Але ж скаржитися – не можна. Тому люди продовжують виживати, як можуть. Якщо так триватиме і надалі, то росіянам скоро не залишиться ким "керувати", - розповів очільник області.