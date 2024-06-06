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Росіяни погрожують жителям окупованого Рубіжного ув'язненням через скарги на місцеву "владу"

6 червня, 2024 четвер
10:07
Війна з Росією Окупанти

Жителі тимчасово окупованого Рубіжного на Луганщині поскаржились на місцеву "владу", натомість росіяни пригрозили ув'язненням за "наклеп"

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Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

Зокрема він розповів, що на тимчасово окупованих територіях невдоволеним "владою" погрожують ув'язненням до трьох років. 

Так жителі тимчасово окупованого Рубіжного неодноразово скаржилися на так званого очільника муніципального округу. Вони писали листи навіть російському диктатору Путіну. 

Загарбники відповіли.

"У листі окупанти пояснили, що за "наклеп" на нову "владу" можна отримати 3 роки позбавлення волі. За висловлювання у соціальних мережах – також передбачене покарання у вигляді штрафу", - написав Лисогор.

Також росіяни продовжують рейди на ТОТ - відбирають продукти та побутові речі.

"Зокрема, у Марківці, Новопскові, Бондарівці та Лісній Поляні окупанти забирають продукти харчування та побутові речі із будинків та магазинів. Але ж скаржитися – не можна. Тому люди продовжують виживати, як можуть. Якщо так триватиме і надалі, то росіянам скоро не залишиться ким "керувати", - розповів очільник області.

  • 1 червня повідомлялось, що російські загарбники вивезли вже майже 170 тисяч тонн пшениці з тимчасово окупованої Луганської області на територію Росії.
Теги:
Україна
російська армія
Луганщина
окуповані території
окупанти
Рубіжне
воєнні злочини Росії
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