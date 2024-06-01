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Росіяни вивезли 170 тис. тонн пшениці з окупованої Луганщини, - ОВА

1 червня, 2024 субота
08:36
Війна з Росією поле, пшениця, зерно

Російські загарбники вивезли вже майже 170 тисяч тонн пшениці з тимчасово окупованої Луганської області на територію Росії

Зміст

Про це інформує очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

"Попри втрату цьогорічного врожаю, яка сталася через низьку температуру повітря протягом травня, росіяни продовжують вивозити зерно з території так званої ЛНР", - йдеться у повідомленні.  

Відомо, що майже 170 тисяч тонн пшениці з окупованої Луганщини доправлено до ростовської області.

Очільник Луганської ОВА додає, що попри оголошення надзвичайної ситуації з цього приводу, сільгосппродукцію також було спрямовано до Воронезької, Білгородської, Волгоградської, Тульської областей та Краснодарського краю РФ.

"Про стратегічний запас влада "ЛНР" не думає - головне гроші", - підкреслив Лисогор.

Крім того, голова ОВА повідомив, що поблизу Рубіжного продовжують палати ліси. Загарбники не мають достатніх сил, засобів та бажання, щоб ліквідувати пожежу. Вони лише звернулися до жителів сусідньої Кудряшівки, аби ті покинули своє житло задля безпеки. 

  • Нещодавно активісти також виявили, що російські загарбники вивозять українське зерно з тимчасово окупованих територій Херсонської області до республіки Карелія.
Теги:
Суспільство
Росія
Луганщина
зерно
окуповані території
окупанти
Економіка
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