Окупанти вивозять із Херсонщини зерно до Карелії, - "Жовта стрічка"

Про це повідомляє "Жовта стрічка".

За даними активістів руху, окупанти переміщують із Херсонщини до російської Карелії контейнери із зерном.

Зазначається, що контейнери належать китайським і казахстанським логістичним компаніям, що є буферною зоною в обході санкцій та постачанні матеріалів з інших держав.

"Окупанти використовують крадене зерно з України як "валюту" для розрахунку за імпорт підсанкційних товарів", - додає "Жовта стрічка".

Фото: "Жовта стрічка"