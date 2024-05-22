Окупанти вивозять із Херсонщини зерно до Карелії, - "Жовта стрічка"
Російські загарбники вивозять українське зерно з тимчасово окупованих територій Херсонської області до республіки Карелія
Про це повідомляє "Жовта стрічка".
За даними активістів руху, окупанти переміщують із Херсонщини до російської Карелії контейнери із зерном.
Зазначається, що контейнери належать китайським і казахстанським логістичним компаніям, що є буферною зоною в обході санкцій та постачанні матеріалів з інших держав.
"Окупанти використовують крадене зерно з України як "валюту" для розрахунку за імпорт підсанкційних товарів", - додає "Жовта стрічка".
Фото: "Жовта стрічка"
- 9 квітня стало відомо, що з початку року росіяни вивезли морем з Маріуполя 50,7 тис. тонн збіжжя.
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