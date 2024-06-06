Росіяни поцілили безпілотником у рейсовий автобус на Дніпропетровщині: 4 людини постраждали
Вранці четверга, 6 червня, російська окупаційна армія поцілила безпілотником у рейсовий автобус на Дніпропетровщині. Внаслідок удару четверо людей постраждали
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Він зазначив, що через удари російської артилерії і дронів-камікадзе було гучно на Нікопольщині.
Зокрема ввечері 5 червня від російськи обстрілів потерпали Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади.
А вранці ворог знову завдав удару по Нікополю - там окупанти поцілили БПЛА у рейсовий автобус. Внаслідок удару він загорівся, постраждали чоловіки 52, 65 і 73 років та 38-річна жінка.
"Також через атаки окупантів у місті пошкоджені інфраструктурний об'єкт, дев'ятиповерхівка, 3 приватні будинки, господарська споруда. Побитий автобус. Знищений гараж, ще один – понівечений. Зачепило газогони та лінії електропередачі", - написав Сергій Лисак.
- Увечері 5 червня російська окупаційна армія атакувала двома авіабомбами місто Селидове. Унаслідок цього постраждали 6 людей, є пошкодження будинків
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