Росіяни поцілили безпілотником у рейсовий автобус на Дніпропетровщині: 4 людини постраждали

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив, що через удари російської артилерії і дронів-камікадзе було гучно на Нікопольщині.

Зокрема ввечері 5 червня від російськи обстрілів потерпали Нікополь, Марганецька та Червоногригорівська громади.

А вранці ворог знову завдав удару по Нікополю - там окупанти поцілили БПЛА у рейсовий автобус. Внаслідок удару він загорівся, постраждали чоловіки 52, 65 і 73 років та 38-річна жінка.

"Також через атаки окупантів у місті пошкоджені інфраструктурний об'єкт, дев'ятиповерхівка, 3 приватні будинки, господарська споруда. Побитий автобус. Знищений гараж, ще один – понівечений. Зачепило газогони та лінії електропередачі", - написав Сергій Лисак.