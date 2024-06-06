РФ увечері 5 червня скинула дві авіабомби на Селидове: 6 поранених
Увечері 5 червня російська окупаційна армія атакувала двома авіабомбами місто Селидове. Унаслідок цього постраждали 6 людей, є пошкодження будинків
Про це повідомляє Селидівська МВА.
Зазначається, що увечері приблизно о 22:10 російські війська атакували двома авіабомбами "УМПБ Д-30СН" місто Селидове.
Внаслідок обстрілу поранено 6 цивільних людей. Їм надано першу медичну допомогу та доставлено до лікарні. Також пошкоджено 13 багатоповерхових житлових будинків та легкові автомобілі.
- Ввечері 5 червня російські окупанти запускали ударні дрони на територію України з південного напрямку.
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