Росіяни в ніч на 6 червня запустили "шахеди": яка ситуація

Про це повідомили Повітряні Сили.

"Херсонська та Миколаївська області - загроза застосування ударних БпЛА", - спочатку повідомили в ПС

О 22:47 групи дронів спостерігалися у Миколаївській області та рухались в північно-західному напрямку. О 23:19 Чергова група "шахедів" на Херсонщині рухалась у напрямку Дніпропетровщини.

О 23:21 військові повідомили: Одеська область - група ударних БпЛА з Миколаївщини у вашому напрямку.

Після опівночі у ПС повідомили, що дрони на Одещині, рухаються на північному напрямку. А група безпілотників на Херсонщині – змінила курс у напрямку Миколаївської області.

О 00:25 військові повідомили про загрозу дронів для Кіровоградщини.