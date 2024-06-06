Росіяни в ніч на 6 червня запустили "шахеди": яка ситуація
Ввечері 5 червня російські окупанти запустили ударні дрони на територію України з південного напрямку
Про це повідомили Повітряні Сили.
"Херсонська та Миколаївська області - загроза застосування ударних БпЛА", - спочатку повідомили в ПС
О 22:47 групи дронів спостерігалися у Миколаївській області та рухались в північно-західному напрямку. О 23:19 Чергова група "шахедів" на Херсонщині рухалась у напрямку Дніпропетровщини.
О 23:21 військові повідомили: Одеська область - група ударних БпЛА з Миколаївщини у вашому напрямку.
Після опівночі у ПС повідомили, що дрони на Одещині, рухаються на північному напрямку. А група безпілотників на Херсонщині – змінила курс у напрямку Миколаївської області.
О 00:25 військові повідомили про загрозу дронів для Кіровоградщини.
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