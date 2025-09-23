Росіяни просунулися вглиб Дніпропетровської та Запорізької областей, - DeepState
Станом на неділю, 22 вересня 2025 року, інформаційний OSINT-проєкт DeepState фіксує просування російських загарбників на Запоріжжі та Дніпровщині
Про оновлення мапи DeepState повідомляє у телеграм.
Російські окупанти просунулися поблизу Степового (Синельниківський район, Дніпропетровська область), Березового (Синельниківський район, Дніпропетровська область), Новоіванівки (Пологівський район, Запорізька область) та в Іванівці (Синельниківський район, Дніпропетровська область).
- Протягом минулої доби 22 вересня на російсько-українському фронті відбулось 179 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 58 ворожих атак на Покровському напрямку.
