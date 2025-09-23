Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Росіяни просунулися вглиб Дніпропетровської та Запорізької областей, - DeepState

Росіяни просунулися вглиб Дніпропетровської та Запорізької областей, - DeepState

Дар'я Тарасова
23 вересня, 2025 вiвторок
13:52
Війна з Росією

Станом на неділю, 22 вересня 2025 року, інформаційний OSINT-проєкт DeepState фіксує просування російських загарбників на Запоріжжі та Дніпровщині

Зміст

Про оновлення мапи DeepState повідомляє у телеграм.

Російські окупанти просунулися поблизу Степового (Синельниківський район, Дніпропетровська область), Березового (Синельниківський район, Дніпропетровська область), Новоіванівки (Пологівський район, Запорізька область) та в Іванівці (Синельниківський район, Дніпропетровська область).

  • Протягом минулої доби 22 вересня на російсько-українському фронті відбулось 179 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 58 ворожих атак на Покровському напрямку.
Новини
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Дніпропетровщина
окуповані території
Запорізька область
Військові новини
Василь Шкляр
Автор Євген Козярін
21 вересня, 2025 неділя
Я готовий забрати і Кубань, і Курщину, але треба, щоб ці землі стали питомо українськими, - Шкляр
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Автор Дар'я Куркіна
23 вересня, 2025 вiвторок
У Данії зупинили роботу аеропорту через дрони, у Норвегії лунала тривога на тлі руху БПЛА
Наслідки прильоту по території санаторію "Форос" в окупованому Криму (21.09.2025)
Автор Анатолій Буряк
22 вересня, 2025 понедiлок
Внаслідок прильотів БПЛА по елітному санаторію "Форос" в окупованому Криму є загиблі й поранені. Там була закрита вечірка з "дуже важливими гостями"
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
23 вересня
15:14
Вступ до ЄС підтримують 74% українців, 30% побоюються, що євроінтеграція погіршить стосунки з РФ, — опитування
14:14
Російському судді, що відправляє українських полонених до тюрем РФ, заочно повідомили про підозру
14:04
OPINION
Тактика отруйного салямі, або Про російські дрони над Європою
13:30
Ексклюзив
Еспресо логотип
Еспресо посідає другу сходинку серед новинних сторінок у facebook і третю — у YouTube, — опитування
13:20
Енн Епплбаум
Енн Епплбаум: Немає дешевшої зброї, ніж та, від якої щойно відмовився Трамп
13:20
російський диктатор Володимир Путін
"Військові з Франції й Британії вже в Одесі": РФ звинуватила Європу в планах окупувати Молдову
13:06
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Можуть дістати й до Мадрида: у Defense Express оцінили, як далеко можуть долетіти "шахеди" для ударів РФ по Європі
13:01
Ексклюзив
мобілізація в РФ
У Росії відбувся злив інформації, що генштаб РФ вимагає проведення мобілізації, - політолог Денисенко
12:49
Ексклюзив
Наталка Діденко
Висока ймовірність заморозків вночі: Наталка Діденко розповіла, коли їх чекати в Україні
12:45
таблетки
Чи може парацетамол спричиняти аутизм: наскільки безпечними є популярні пігулки
12:07
OPINION
Зустріч Трамп-Зеленський. Зброя буде, санкції — навряд
12:03
Прапор США
У США затримали чоловіка, що націлився лазерною указкою на гелікоптер, в якому летів Трамп
12:01
Енергетика, споживання електроенергії
Через потепління збільшилося споживання електроенергії: стан енергосистеми 23 вересня
11:50
Україна в ООН запропонувала інтегрувати ППО та разом збивати російські цілі, — Сибіга
11:09
Ексклюзив
трамп путін
Як Путін і Трамп використовують Білорусь: політолог Денисенко про кулуарні угоди на Алясці
10:55
Зйомки фільму "Людина-павук: Абсолютно новий день" зупинили через струс мозку Тома Голланда
10:45
Огляд
світ, міжнародний огляд
Угорщина відмовляється припинити закупівлю російської нафти, а Польща попереджає, що збиватиме літаки РФ у повітряному просторі НАТО. Акценти світових ЗМІ 23 вересня
10:20
Дональд Трамп
Трамп заявив, що прийом парацетамолу під час вагітності може спричиняти аутизм: медики відреагували
10:18
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 23 вересня: скільки коштує долар, євро і злотий
10:13
Володимир Путін і російський дрон
До інциденту з дронами над скандинавськими країнами може бути причетна Росія, - ЦПД
10:00
OPINION
Злам Дії: приберіть Федорова
09:56
система ППО Triden MK2
За ніч ППО знешкодила 103 зі 115 ворожих дронів
09:38
Джиммі Кіммел
Disney відновлює трансляцію шоу Джиммі Кіммела
09:31
Ексклюзив
Карта бойових дій за 6-13 вересня
Це навала живої сили противника: у 60-й ОМБр розповіли про ситуацію на Лиманському напрямку
08:49
Оновлено
Росія атакувала Україну ударними БПЛА в ніч на 23 вересня: на Одещині загинула жінка, є поранені
08:39
Ексклюзив
Петро Андрющенко
"У Росії з економікою все погано": Андрющенко про скорочення фінансування на ТОТ
08:28
Партизани розвідали "Кримський Титан", де окупанти під виглядом хімікатів для добрив виробляють вибухівку
08:18
Оновлено
Протягом минулої доби на фронті відбулось 179 боїв: третина з них на Покровському напрямку
08:12
Росіяни знову використовують Кримський міст для перекидання техніки, - Андрющенко
08:02
Огляд
укриття
Світ ховається під землю: як у Європі та США готуються до можливої війни і будують укриття
08:00
OPINION
Кремль пред'явив нову генерацію колаборантів
07:28
Аналітика
суд, санкції
Ультиматум Трампа Європі: чому США введуть нові санкції проти нафтодоларів Кремля лише разом з ЄС. Пояснюємо
07:24
втрати окупантів
За добу війни РФ втратила 2 літаки, гелікоптер та 5 танків
06:43
Зеленський - Келлог
Зеленський у Нью-Йорку зустрівся зі спецпредставником Трампа Келлогом
06:24
Росіяни другу ніч поспіль атакують Запоріжжя авіабомбами: спалахнули пожежі, є загиблий
06:01
Швеція
Швеція заявила про намір збивати російські літаки, якщо ті порушать її повітряний простір
05:48
Кястутіс Будріс
Глава МЗС Литви Будріс запропонував ЄС залучити знання та досвід України для створення "стіни дронів"
00:34
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
У Данії зупинили роботу аеропорту через дрони, у Норвегії лунала тривога на тлі руху БПЛА
00:03
Оновлено
Золотий м'яч
Володарем "Золотого м'яча - 2025" став Усман Дембеле
2025, понедiлок
22 вересня
23:15
Володимир Зеленський
Зеленський прибув у Нью-Йорк, де братиме участь у Генасамблеї ООН
Більше новин
