Росіяни скаржаться на атаку майже 40 безпілотників на 6 областей

Про це йдеться у зведенні міноборони РФ.

Там традиційно не вказують наслідки повітряної атаки, проте заявляють, що вона була "припинена", а також звинувачують в обстрілі Україну.

Згідно зі звітом російського міноборони, 15 дронів було знищено у Курській області, 9 - у Липецькій, по 4 БПЛА - у Воронезькій і Брянській областях та ще по два в Орловській і Білгородській.