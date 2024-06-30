Росіяни скаржаться на атаку майже 40 безпілотників на 6 областей
Російське міністерство оборони заявило про роботу ППО і нібито збиття 36 безпілотників у небі над шістьма регіонами РФ у ніч проти неділі, 30 червня
Про це йдеться у зведенні міноборони РФ.
Там традиційно не вказують наслідки повітряної атаки, проте заявляють, що вона була "припинена", а також звинувачують в обстрілі Україну.
Згідно зі звітом російського міноборони, 15 дронів було знищено у Курській області, 9 - у Липецькій, по 4 БПЛА - у Воронезькій і Брянській областях та ще по два в Орловській і Білгородській.
- 29 червня російська окупаційна армія обстріляла місто Вільнянськ Запорізького району, унаслідок чого 7 людей загинули, з них 2 дітей. Ще 23 людини, серед яких 8 дітей - травмовані.
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