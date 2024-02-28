Росіяни скинули авіабомби на центр Куп'янська: є жертви, під завалами залишаються люди
У середу, 28 лютого, російські війська завдали удару авіаційними бомбами по місту Куп'янськ Харківської області, унаслідок чого загинули двоє людей, постраждала жінка
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Зазначається, що окупанти влучили КАБами по центральній частині Куп'янська.
Унаслідок обстрілу загинули 59-річний та 39-річний чоловіки, також поранена одна жінка.
За словами голови ОВА, ймовірно, під завалами ще є люди.
У мсті пошкоджені житлові будинки, цивільна інфраструктура. Профільні служби працюють на місці.
- Напередодні на Сумщині ворог завдав повторного удару по поліцейських, які приїхали документувати наслідки прильоту російського обстрілу: двоє правоохоронців загинули, ще шестеро поранені.
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