Росіяни спробують оточити Харків, взявши його в кільце, - майор запасу НГУ Гетьман
Ветеран російсько-української війни майор Нацгвардії у відставці Олексій Гетьман оцінив загрозу нового російського наступу на Харків
Про це він розповів в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі "Еспресо".
"Вочевидь, окупанти спробують оточити Харків, взяти в кільце. Це вони можуть спробувати. Вдасться їм це чи ні – подивимося. Але ми це теж чудово розуміємо, будуємо фортифікації таким чином, щоб вони не змогли цього зробити. Ми теж готуємося", - зазначив Гетьман.
За його словами, росіяни спробують захопити Харків, якщо додадуть більше ресурсів, і всі головні сили з двох армій будуть задіювати на цьому напрямку.
"Але окупанти в лоб Харків бити не будуть, вони чудово розуміють, що загрузнуть. Вони під Авдіївкою майже на пів року загрузли, коли почали масштабно наступати. Харків – це ще більш укріплене місто", - додав він.
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Нещодавно у бригаді Гвардії наступу припустили, скільки військ потрібно РФ, щоб захопити Харків.
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