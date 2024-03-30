Росіяни спробують оточити Харків, взявши його в кільце, - майор запасу НГУ Гетьман

Про це він розповів в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському на телеканалі "Еспресо".

"Вочевидь, окупанти спробують оточити Харків, взяти в кільце. Це вони можуть спробувати. Вдасться їм це чи ні – подивимося. Але ми це теж чудово розуміємо, будуємо фортифікації таким чином, щоб вони не змогли цього зробити. Ми теж готуємося", - зазначив Гетьман.

За його словами, росіяни спробують захопити Харків, якщо додадуть більше ресурсів, і всі головні сили з двох армій будуть задіювати на цьому напрямку.

"Але окупанти в лоб Харків бити не будуть, вони чудово розуміють, що загрузнуть. Вони під Авдіївкою майже на пів року загрузли, коли почали масштабно наступати. Харків – це ще більш укріплене місто", - додав він.