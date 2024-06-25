Росіяни ударили КАБом по житловому сектору Харкова, пошкоджено багатоквартирні будинки

Про вибухи у Харкові повідомив міський голова Ігор Терехов о 10:04.

"У Харкові прильоти. Будьте обережні", - написав він.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що в місті пролунала серія вибухів.

О 10:29 Терехов заявив, що росіяни обстріляли житловий сектор одного з найбільших районів Харкова.

"Удар прийшовся по житловій забудові одного з найбільших районів міста. Попередньо без загиблих та постраждалих. Пошкоджені багатоквартирні будинки", - додав він.

Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили керованою авіабомбою.