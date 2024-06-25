Росіяни ударили КАБом по житловому сектору Харкова, пошкоджено багатоквартирні будинки
У вівторок, 25 червня, російська окупаційна армія вдарила КАБом по житловому сектору одного з найбільших районів Харкова. Попередньо, без жертв
Про вибухи у Харкові повідомив міський голова Ігор Терехов о 10:04.
"У Харкові прильоти. Будьте обережні", - написав він.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що в місті пролунала серія вибухів.
О 10:29 Терехов заявив, що росіяни обстріляли житловий сектор одного з найбільших районів Харкова.
"Удар прийшовся по житловій забудові одного з найбільших районів міста. Попередньо без загиблих та постраждалих. Пошкоджені багатоквартирні будинки", - додав він.
Синєгубов повідомив, що окупанти вдарили керованою авіабомбою.
- Вдень 23 червня російська армія атакувала Харків. Росіяни поцілили у приватний будинок та дитячий навчальний заклад: одна людина загинула, одинадцятеро поранені.
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